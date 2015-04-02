《RUSSELL专栏》中国刺激政策利多已不再足以提振铁矿石价格

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月2日 - 尽管中国已采取措施来刺激规模庞大的房地产行业，而且中国的制造业数据也好于预期，但铁矿石价格却再创纪录新低。

过去的经验之谈是，政府推出刺激措施或是制造业扩张迹象，会提振铁矿石需求，从而会推高铁矿石价格。

但如今刺激/增长主题和铁矿石价格之间的关联似乎已完全打断。

中国央行在3月30日调低了二套房贷款首付款比例，财政部当日也表示，个人转卖已购普通住房，免征营业税的期限由之前的购房超过5年(含5年)下调为超过2年(含2年)。

这些政策刺激措施旨在重振中国低迷的房地产业，其力度被认为超出市场预期。房地产行业占到中国钢材需求的40%左右。

中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅升至50.1，路透调查的预估中值为49.7，上月为49.9。

虽然该数据只升至荣枯线50的略上方，但重返扩张区域，成为最近反映中国经济存在力道的为数不多的迹象之一。

中国3月汇丰(HSBC)/Markit制造业PMI终值为49.6，仍低于荣枯线，但高于初值49.2。汇丰PMI更加侧重规模较小的企业。

过去，略微正面的PMI数据，提振房地产的政策举措以及利率下降的背景，就足以引燃钢铁行业的乐观情绪，进而传导至铁矿石。

但亚洲铁矿石现货价格周三跌至纪录低点每吨49美元，今年以来累计跌幅达到31%。

铁矿石期货价格也处于纪录低位，指标大连商品交易所9月合约DCIOcv1周四跌至每吨381元人民币(约合63.74美元)。

从期货曲线来看，价格也没什么反弹的希望。未来12个月的期货曲线几乎持平，但与一个月前现货溢价的情况相比已经略有好转。

**供应大增**

很容易就可以看出，铁矿石供应激增，是中国政策刺激无法提振铁矿石价格的主因。

新增供应很大部份是来自西澳大利亚州的三大生产商，力拓(RIO.AX)、必和必拓 (BHP.AX)及Fortescue Metals Group(FMG.AX)。过去两年期间这三家公司增加了约2.34亿吨产能，并计划在2020年前再增加1.96亿吨。

全球铁矿石龙头--巴西淡水河谷(VALE5.SA)打算未来几年提高产量，将进一步为这波供应推波助澜。

不过，中国无法消化全部新增产量，这点已经愈来愈清晰。就算中国国内矿山全部关闭，四大铁矿石商以外的全球每家供应商都停止生产，中国也没有能力全部吃进。

淡水河谷及澳洲三大矿商的最大指望，就是铁矿石需求成长速度能达到他们的期望。

因此关键在于，中国的刺激措施必须能够真正振兴房地产及整体经济，而不只是阻止跌势加剧。

但这充满了不确定性，而只要中国经济前景仍然不明朗，铁矿石价格将持续下探的机率就会更高。(完)

(编译 汪红英/杜明霞/蔡美珍；审校 蔡美珍/白云/孙茉莉)

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