《RUSSELL专栏》铁矿石市场现况体检 微小却重要的变化浮出水面

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 陈宗琦/王颖/张若琪/郑茵

路透澳洲朗塞斯顿5月4日 - 是时候该对铁矿石市场的实况做个检验了。

最近几周，铁矿石价格大举走扬，初步迹象显示产能迅猛扩张的情况将放慢。不仅如此，还有对于铁矿石生产商结成某种联盟的呼吁，以及一家小型矿商面对排山倒海的逆境竭力奋起支撑。

这一切现象制造出莫大的戏剧性与新闻焦点，但应该也引发外界的疑问与分析，那就是铁矿石市场是否真的已经发生改变？

实际情况的第一项检验就是，尽管4月6-27日之间亚洲铁矿石价格大涨将近27%，价格依旧极端疲弱。

上周铁矿石价格收在每吨56.20美元，从4月27日触及的高点59.20美元回落，铁矿石价格年内至今下跌约21%。

而目前的价格，也约仅为去年此时的一半；比起2011年2月每吨191.90美元的创纪录价位，也只有四分之一多一些。

铁矿石价格也远低于1月路透分析师调查时，对于2015年价格每吨68美元的预估中值。

这说明，即使价格强劲上扬也并不足以给铁矿石带来真正的提振。

我们从4月铁矿石价格的涨势中可以看到，价格或已找到底部，至少在目前阶段是如此。

价格是否会继续走高，将取决于新的供应会在何种程度上冲击本已饱和的市场。

这就让我们不得不去考虑第二个事实，即大型矿商最终将开始在供应方面显示出约束性。

必和必拓(BHP.AX)率先垂范，在公布最新一季财报时就表态要推迟扩大产量至2.9亿吨的计划。

推迟向供应过剩的市场新增2,000万吨产出，这本身对价格上涨的作用微乎其微，但市场认为这是态度的转变，在供应不断增加的背景下具有重大意义。

必和必拓是第三大铁矿石企业，在2017年之前仍将把产能扩大至2.7亿吨，2015年为2.5亿吨。所以说，最终它还是要增产的。

**价格回升刺激生产商维持产量**

全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷(Vale)(VALE5.SA)上周的宣布也大致类似，该公司表示可能减少未来两年的预期铁矿石产量最多达3,000万吨。

乍听之下数量巨大，但实际检视发现，淡水河谷其实是要维持整体年产能在4.5亿吨，但可能削减部分高成本产出，而以更新、成本较低的产能取而代之。

尽管这可能有助亏损的淡水河谷提高净利，但对减轻铁矿石市场过剩的供给却作用甚微。

第二大铁矿石生产商力拓(Rio Tinto)(RIO.AX)目前为止尚未表明要放缓扩张脚步，称今年生产目标计划为3.5亿吨。

今年稍晚位于西澳、年产5,600万吨的Roy Hill矿将新启动，极为明显，未来仍有极大数量的新产能将进入市场。

单是这点，就令人怀疑铁矿石价格涨势能否持续，尤其是考虑到新产出还得设法找到买主。

这让我们认清了另一个现实，也就是说，哪怕价格只是像上个月那样温和上涨，也会导致市场中存有更多产量，因此大型矿产商想把竞争对手逼到走投无路的如意算盘也就落空了。

澳洲一家小型生产企业Atlas Iron(AGO.AX)在两座矿山恢复生产，因市场价格回升，且得到合同方的支持。

Atlas今年的目标是1,300万吨，与力拓或必和必拓相比当然不值一提，但Atlas继续生产的决定表明，公司在铁矿石价格已然低迷的情况下仍然觉得能赚钱。

这证实三大矿商在决定向市场大量供应低成本铁矿石的时候，并没有想到铁矿石的产量是如此难以打压。

那么，过去几周铁矿石市场究竟发生过什么改变吗？

或许减少的绝对数量并不大，但三大矿商中有两家增产计划放慢实施，这可能只是个开头，他们到头来还是承认中国等买家的需求并不能真正把进入市场的铁矿石完全消化掉。

虽然这并没有改变铁矿石市场供应依然严重过剩的事实，但“过剩局面不再加剧并最终开始减轻”确实变得可能了。(完)

(编译 陈宗琦/王颖/张若琪/郑茵 审校 艾茂林/高琦/蔡美珍)

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