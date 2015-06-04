《RUSSELL专栏》铁矿石巨头取代高成本铁矿石的计划后劲不足

图为西澳皮尔巴拉地区Fortescue Solomon铁矿的运输车。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/王丽鑫

路透澳洲朗塞斯顿6月3日 - 铁矿石巨头竞逐中国市场，想要以低成本来取代其他竞争对手高成本铁矿石的计划，到底进行得如何？或许可以说还成，但肯定不是很好。

全球三大铁矿石巨头如何利用旗下低成本、高产量矿场把竞争对手挤出市场，从而恢复供需平衡，并最终证明他们斥资数十亿美元提高产能至远超需求的水平是有道理的，关于这点已经多有着墨。

巴西淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)面临的问题在于，有迹象显示，事情的进展或许没有他们所希望的那么好。

的确，中国贸易数据显示，澳洲已明显扩大了在中国铁矿石进口市场中的份额，但增势或许将停滞。

今年前四个月，中国从澳洲进口了1.95845亿吨铁矿石，占进口总量3.07282亿吨的63.7%。

这比2014年全年澳洲所占的58.7%还要高，但增长势头似乎正在放缓。

巴西矿商的情况则更糟糕，所占市场份额实际上是在节节败退。

2015年头四个月，中国从巴西进口了5,754万吨铁矿石，占进口总量的18.3%。

这分别低于2014年、2013年和2012年的18.7%、18.9%和22%。

虽然随着中国铁矿石进口从2012年的7.45亿吨增至去年的9.327亿吨，从巴西的进口量已明显增加，但淡水河谷似乎一直都很难赶上澳洲同业。

或许可以认为，力拓和必和必拓，以及全球第四大铁矿石生产商--Fortescue Metals Group (FMG.AX)已经实现目标。

澳洲矿商不仅提高了在中国铁矿石进口市场中的占比，而且也大幅提高了对中国的出口量。

但问题是，澳洲矿商迄今所取得的成果是否就要烟消云散了？他们为了自身增加的数百万吨产能，而必须取而代之的部分铁矿石，实际上可能留了下来。

虽然2015年前四个月，澳洲和巴西矿商在中国铁矿石进口市场中的占比合计达82.5%，但仍有近5,400万吨铁矿石来自于其他供应商。

**取代其他国家出口越来越难？**

主要矿商要未来几个月要想办法取代的正是这些进口，但实际情况可能有挑战性。

2015年前四个月，第三大供应国南非在中国进口市场的份额仅略降至4.6%，2014年为4.8%。

规模较小的供应国中，伊朗、毛里塔尼亚和塞拉利昂的份额大幅下降，但乌克兰和俄罗斯都大幅增长。

这说明尽管中国钢厂更倾向于澳洲生产商，但仍愿意从其他国家采购。

中国铁矿石进口及现货价格图表，请点击(link.reuters.com/bym56t)。

为使来自这些国家的进口丧失竞争力，三大矿商和Fortescue可能必须准备进一步降价。

但即便是这样，可能也无法把所有的小型供应商赶尽杀绝，因为品级等因素也会产生影响。

南非铁矿石出口主要是块状或高品质精矿，这可能继续吸引中国买家，即便其价格偏高。

对这些大矿商来说，另外一个问题是中国铁矿石进口和钢铁产量不增长，与其预计的未来10年强劲增长相悖。

尽管现在的温和增长可能只是暂时现象，整体成长轨迹会更高，但大型矿商的看多观点越来越孤立，因为中国钢铁产业及其他方面称，未来几年产出不大可能增长很多。

2015年前四个月铁矿石进口仅同比增长0.7%。

总体而言，铁矿石企业面临着中国进口增长疲软问题，而且有迹象显示澳洲和巴西以外国家铁矿石出口很有韧性。

就是这样一个市场，三大矿商还要再增加数以百万吨计的铁矿石供应；这还不够，澳洲首富Gina Rinehart控制的年产5,600万吨的Roy Hill矿今年稍晚将开始供货。

铁矿石看涨真是越来越难。(完)

(译文审校 戴素萍/王颖)

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