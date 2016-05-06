《RUSSELL专栏》两拓投资者对铁矿石上涨可能过于谨慎

撰稿 Clyde Russell；编译 王丽鑫/孙茉莉/王兴亚/张明钧

路透澳洲朗塞斯顿5月5日 - 如果你在寻找中国带动的铁矿石和钢铁价格大涨可能停止的迹象，那么生产商股价走势远远落后就能有力证明，大宗商品价格涨势可能不稳。

今年以来运往中国的铁矿石现货价格已经飙升近43%，周三收报每吨61美元。其涨势两周前更引人注目，曾触及去年1月以来最高水准68.70美元。

相比之下，获利约90%来自铁矿石的力拓(RIO.AX)以澳元计股价今年以来仅上涨7%，以美元计上涨9.5%。

必和必拓(BHP.AX)则分别上涨5.2%和7.8%。

而最大的生产商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)股价表现要好得多，以巴西雷亚尔计股价上涨35%，以美元计上涨50%。

值得一提的是，尽管今年迄今铁矿石价格如此突飞猛进，但较2011年2月所及每吨逾190美元的纪录高点还是低了68%。

力拓和必和必拓股价虽未如铁矿石价格那样一落千丈，这两家公司以澳元计的股价也分别跌去45%和55.5%，以美元计则分别跌了60%和67%。

淡水河谷以美元计的股价自2011年2月来挫跌83%，表明其今年迄今超越力拓和必和必拓的突出表现，只是建立在过去五年股价相当低迷的基础之上。

力拓股价近几年一直同铁矿石价格保持密切关联度，所以其股价乏善可陈，特别是同铁矿石这么大的涨幅相比，很有可能说明了股票投资者对其疑虑重重。

当然，其他因素也会影响股价，比如市场整体人气，近几周都不够正面，以及消息面的影响。

由于共同所有的巴西Samarco矿场大坝垮塌事故，必和必拓和淡水河谷面临高达440亿美元的诉讼赔偿。这也对必和必拓造成沉重打击。

虽然最终裁决预计要比初始赔偿要求低很多，但在事件解决之前，承担高额债务的前景将可能让必和必拓备受困扰。

**获利将大增？**

但是，对于大宗商品价格上扬及其对资源企业获利的影响，股市投资者是否未给予足够重视，这个问题仍未解决。

必和必拓2月23日公布半年度财报称，铁矿石价格每吨变动1美元，该公司税后净利则变动1.47亿美元。

当时，考虑到铁矿石价格下行预期，多数分析师更多聚焦于从负面角度对其声明进行解读。

然而，现货铁矿石价格第一季平均为每吨53.20美元，高于去年第四季的42.90美元，并且鉴于当前季度多数时间高于60美元，本季铁矿石均价可能延续涨势。

用必和必拓自己的数字看，光1-3月期间的获利就增加15.14亿美元，相比于2015年12月底止的半年度未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)数字为60亿美元，这其实相当可观。

换个角度看，假设其它条件不变，铁矿石价格在每吨约60美元的水准再维持一季，将会令必和必拓获利增长近50%。

铁矿石价格走强对于力拓业绩的影响可能更大，因其产量较必和必拓要大，2016年第一季约为8,400万吨。

虽然对中国铁矿石及钢材价格的上涨程度保持谨慎有一定的道理，但涨势背后也不乏基本面因素，因为政府采取措施支持基础设施以及建筑行业；而这两大行业需要消费大量钢材。

另外，中国商品交易所的期货价格涨得过头，引发了上周提高交易保证金以及手续费等措施，旨在让市场平静下来。这一点几乎没有什么疑问。

但如果价格能够在当前或略低一点的水准上进行整理，像铁矿石三巨头这样的企业在未来几季将会乐享跳涨。

(本文刊出时，Clyde Russell通过基金间接持有必和必拓与力拓股份。)

力拓股价与现货铁矿石价格对比图表： tmsnrt.rs/24z1guh (完)