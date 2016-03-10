《RUSSELL专栏》铁矿石产业在希望与现实之间摇摆

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲珀斯3月9日 - 如果你们公司生产的产品价格在一天之内就大涨了20%，而且以前从未见过如此涨幅，你当然可以欣喜若狂。但如果你们的产品是铁矿石，则也许不宜得意忘形。

本月亚洲现货铁矿石价格大涨，适逢全球铁矿石和钢铁预测年会在珀斯召开。珀斯是西澳州首府，全球四大矿商中有三家的铁矿石业务总部设在此地。

现货铁矿石价格3月7日自前一日收盘价每吨52.40美元跳涨至62.60美元，创出纪录最大百分比涨幅，以及四年来最大的绝对涨幅。

在本届铂斯年会上，对于业内人士的问题是，他们愿意相信这波涨势可以持续下去，但却没人真正相信。

他们脑海中反复出现的疑问是，这股涨势是有基本面理由，还是只是在响应人气驱动的大连铁矿石期货涨势。

虽然也许可以构建中国钢铁需求前景最近几个月已经略有改善的情形，但很难说市场基本面发生了足够大的变化，可以支持铁矿石价格长期回升。

周末的中国十二届全国人大四次会议传出一些好消息，包括承诺加大经济刺激力度，以及关停重组亏损钢厂的过剩产能。

通常，人气驱动的价格上涨过后，才会出现实际需求的真正增长。因此，为了证明这涨上涨行情能持续下去，接下来中国钢铁消费必须呈现增长迹象，以及铁矿石进口增加。

人们也越来越意识到，铁矿石市场正在通过大连铁矿石期货合约发生根本性变化。

尽管该期货合约未平仓部位一直在增多，但合约仍主要是中小投资者的日交易工具，因此会被中文媒体报导带动的人气所左右。

3月7日的大涨可这样解释，上周末中国两会事件及讲话在众多国内新闻媒体报导中均正面积极，这帮助创造了动能。

就像原油市场遇到的状况那样，铁矿石的日益金融化，无疑将导致市场呈现更大波动性，而且一段时期内期货市场貌似与基本面脱节。

**成本降了就有生机了？**

从本周珀斯会议的各家陈述来分析，铁矿石定价和交易的动能增强，还没有给铁矿石生产商的思维带来重大转变。

力拓(RIO.AX)与必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)均在陈述中讨论他们在降低成本方面有多成功，讲述他们认为还需要在这方面再接再厉。

将每吨铁矿石从产地运到出口港的成本降至约15美元，这的确是了不起的成就，值得称赞。

但也有人认为，铁矿石巨头需要做出更多努力，而不仅仅只是讨论成本，他们需要再多关注一点策略问题。

必和必拓新任铁矿石资产主管Edgar Basto也确实在陈述时抽了一点时间重申，该公司认为，中国的钢铁产出将在2020-2030年代的中期触顶，达到约9.35亿-9.85亿吨/年。

而对于力拓预期的，到2030年中国钢铁产出将增至10亿吨/年，该公司西澳皮尔巴拉(Pilbara)矿的经理Michael Gollschewski却是只字未提。

他确实说过，力拓认为2016年铁矿石行业新增产能会被一些成本较高产能的关停抵消，从而让市场保持平衡。

这种情况的确有可能，但若铁矿石价格出现上涨且持续下去，那么实力弱小的业者可能会继续在市场打拼，尤其是中国。绝大多数减产料将来自中国。

就这一个理由来看，铁矿石涨势似乎就难以持续，即便中国钢铁需求确实升温。

仍然显而易见的是，铁矿石市场仍将供应过剩，尤其是西澳皮尔巴拉地区年产5,600万吨的新矿Roy Hill还将扩产。

从某种程度说，此次在珀斯召开的会议就像是X档案中的一个小剧集。

业内有些人希望相信中国钢铁题材远未结束，即便他们还没找到证据，就像X档案中联邦调查局特工Fox Mulder要极力证明自己的判断，即认为地球上存在外星人，而且他们正在影响政治事件。

但业内还有些人相信中国钢铁协会的说法，即2014年中国钢铁业达到顶峰，国内需求将从去年的6.46亿吨下降，到2025年将降到接近5.52亿吨。

那些认同钢铁业顶峰已过的人则更像Mulder的特工搭档Dana Scully，她坚持要看到证据才会相信Mulder的理论。

目前证据支持Scully的观点，钢铁产出和需求都在减速，而且鲜有迹象显示中国经济将恢复两位数的增速，而这样的增速才是让年产10亿吨钢铁的预期成为现实的唯一途径。(完)