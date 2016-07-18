《RUSSELL专栏》铁矿石价格剧烈震荡 或难察觉基本面好转

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/王颖/许娜/于春红
路透澳洲朗塞斯顿7月18日 - 今年铁矿石价格震荡剧烈，或许让人难以察觉铁矿石基本面出现不大但很重要的改变。
尽管海运铁矿石仍是个供应充沛的市场，但供应过剩缩减的速度似乎要比多数人预期的快，这导致供需平衡方面有所改善。
这为现货价升势带来一些基本面的理由，中国指标铁矿石指数今年迄今已上涨近35%。
要搞清楚的是，没有理由相信铁矿石将迎来持续性的大涨走势。
但有理由看好价格更有可能围繥每吨50美元关卡游走，而非重探2015年12月的低位37美元。
铁矿石价格寻获底部的主要原因是供需面均有改善。
需求方面主要是因为中国；中国进口量约占海运铁矿石的大约三分之二，也是全球最大钢铁生产国。
今年上半年中国进口量较上年同期增加4,100万吨至4.937亿吨，同比增幅高达9.1%。
这种强劲势头似乎将在当前月份持续下去，汤森路透旗下Commodity Research and Forecasts估计，7月总计将有9,186万吨铁矿石运抵中国港口，是今年最高的月度到港总量。
这主要是受钢铁产量上升的拉动，而钢铁产量上升则来源于对于国内基础设施和建筑支出增加的预期，以及钢铁出口增长这一事实。
今年6月中国钢铁平均日产量触及历史新高231.6万吨，当月总产量6,947万吨，较上年同期增加1.7%。
今年头1-6月的钢铁产量下降1.1%，但主要反映了1-2月的疲弱表现，而不是最近的强劲势头。
6月钢铁产品出口创历史次高水平，上半年总出口量同比增长9%至5,710万吨。
显然，中国去化庞大钢铁工业中过剩产能的计划很难落实和持续，尤其是在价格上涨之际，因为这会鼓励钢厂维持生产。
这是铁矿石需求面面临的最大风险，因为中国钢铁产量若减少，则将迅速影响铁矿石需求。
中国2016年1-5月国内矿山产量较上年同期下滑5.9%，也是铁矿石进口的一个正面迹象。
虽然减少的是大约2,900万吨大多是低级别的铁矿石，但确实为进口增加提供了助力。
**供应增长减缓**
供应面方面，虽然铁矿石市场仍倾向于供应过剩，但过剩产量似乎正在逐渐减少。
中国2016年1-6月铁矿石进口增加4,100万吨，或许比不上两大出口国--澳洲和巴西的产量增幅。
虽然位于西澳大利亚州年产5,600万吨的Roy Hill矿场投产提振澳洲出口，但其他主要生产商的出口则大多持平或下滑。
力拓(RIO.AX)预计2017年铁矿石产量将低于今年，目标约为3.40亿吨，今年目标为3.50亿吨。
今年的目标可以实现，但下半年力拓需要有强劲表现才行。
澳洲第二大铁矿石生产商必和必拓(BHP.AX)将2015-16财年产出目标下调1,000万吨，至2.60亿吨。
巴西淡水河谷(VALE5.SA)亦暗示，预计2016年铁矿石产量约为3.40-3.50亿吨，与2015年的3.459亿吨大致相仿。
铁矿石生产商目前正展开供应自律，这么说可能夸大其词，但确实他们似乎终于认识到无休止扩张并不符合自身利益。
如果海运铁矿石市场新增供应量持续放缓，如果中国国内矿山产出维持疲弱趋势，如果中国钢铁行业维持当前产出水平，那么铁矿石前景有可能是正面的。
这些都是“如果”，但至少是有可能发生的，与过去几年铁矿石行业持续低迷相比这算得上巨变。(完)
(编译 戴素萍/王颖/许娜/于春红; 审校 龚芳/艾茂林/张若琪/王兴亚)
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
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