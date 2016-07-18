《RUSSELL专栏》铁矿石价格剧烈震荡 或难察觉基本面好转

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/王颖/许娜/于春红

路透澳洲朗塞斯顿7月18日 - 今年铁矿石价格震荡剧烈，或许让人难以察觉铁矿石基本面出现不大但很重要的改变。

尽管海运铁矿石仍是个供应充沛的市场，但供应过剩缩减的速度似乎要比多数人预期的快，这导致供需平衡方面有所改善。

这为现货价升势带来一些基本面的理由，中国指标铁矿石指数今年迄今已上涨近35%。

要搞清楚的是，没有理由相信铁矿石将迎来持续性的大涨走势。

但有理由看好价格更有可能围繥每吨50美元关卡游走，而非重探2015年12月的低位37美元。

铁矿石价格寻获底部的主要原因是供需面均有改善。

需求方面主要是因为中国；中国进口量约占海运铁矿石的大约三分之二，也是全球最大钢铁生产国。

今年上半年中国进口量较上年同期增加4,100万吨至4.937亿吨，同比增幅高达9.1%。

这种强劲势头似乎将在当前月份持续下去，汤森路透旗下Commodity Research and Forecasts估计，7月总计将有9,186万吨铁矿石运抵中国港口，是今年最高的月度到港总量。

这主要是受钢铁产量上升的拉动，而钢铁产量上升则来源于对于国内基础设施和建筑支出增加的预期，以及钢铁出口增长这一事实。

今年6月中国钢铁平均日产量触及历史新高231.6万吨，当月总产量6,947万吨，较上年同期增加1.7%。

今年头1-6月的钢铁产量下降1.1%，但主要反映了1-2月的疲弱表现，而不是最近的强劲势头。

6月钢铁产品出口创历史次高水平，上半年总出口量同比增长9%至5,710万吨。

显然，中国去化庞大钢铁工业中过剩产能的计划很难落实和持续，尤其是在价格上涨之际，因为这会鼓励钢厂维持生产。

这是铁矿石需求面面临的最大风险，因为中国钢铁产量若减少，则将迅速影响铁矿石需求。

中国2016年1-5月国内矿山产量较上年同期下滑5.9%，也是铁矿石进口的一个正面迹象。

虽然减少的是大约2,900万吨大多是低级别的铁矿石，但确实为进口增加提供了助力。

**供应增长减缓**

供应面方面，虽然铁矿石市场仍倾向于供应过剩，但过剩产量似乎正在逐渐减少。

中国2016年1-6月铁矿石进口增加4,100万吨，或许比不上两大出口国--澳洲和巴西的产量增幅。

虽然位于西澳大利亚州年产5,600万吨的Roy Hill矿场投产提振澳洲出口，但其他主要生产商的出口则大多持平或下滑。

力拓(RIO.AX)预计2017年铁矿石产量将低于今年，目标约为3.40亿吨，今年目标为3.50亿吨。

今年的目标可以实现，但下半年力拓需要有强劲表现才行。

澳洲第二大铁矿石生产商必和必拓(BHP.AX)将2015-16财年产出目标下调1,000万吨，至2.60亿吨。

巴西淡水河谷(VALE5.SA)亦暗示，预计2016年铁矿石产量约为3.40-3.50亿吨，与2015年的3.459亿吨大致相仿。

铁矿石生产商目前正展开供应自律，这么说可能夸大其词，但确实他们似乎终于认识到无休止扩张并不符合自身利益。

如果海运铁矿石市场新增供应量持续放缓，如果中国国内矿山产出维持疲弱趋势，如果中国钢铁行业维持当前产出水平，那么铁矿石前景有可能是正面的。

这些都是“如果”，但至少是有可能发生的，与过去几年铁矿石行业持续低迷相比这算得上巨变。(完)