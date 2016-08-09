《RUSSELL专栏》铁矿石亮丽涨势开始显得高处不胜寒

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月9日 - 以一个仍然供应充沛、且面临全球经济不确定性升高的市场来看，今年价格已经大涨43%的铁矿石，到底要涨到什么程度才算过热呢？

答案显然就在中国的铁矿石进口数字。今年以来，中国进口铁矿石热度持续强劲，令原本预期最多只有温和成长的人士跌破眼镜。

根据海关数据，中国7月进口8,840万吨铁矿石，创单月第二高纪录。全球约三分之二海运铁矿石销往中国。

今年1-7月，中国的铁矿石进口量达5.82亿吨，较上年同期成长8.1%，全年进口量有机会逼近10亿吨，改写纪录高位。

本月进口很有可能会持续强劲，汤森路透商品研究和预测显示，目前显示已有6,750万吨铁矿石将在8月31日前运抵中国港口。

这当中可能包括了将来自巴西及南非的所有船货，因为现在启航的船只要到9月才能到达，但却不会囊括所有澳洲的船货，因澳洲到中国航程时间相对较短。澳洲为最大的铁矿石出口国，南非则排名第三。

只要中国铁矿石进口仍强劲，且较上年同期成长，就很难为价格应该下跌找到令人心服口服的理由。

亚洲现货铁矿石周一收报每吨61.40美元，高于去年底的42.90美元，并较去年12月11日创下2008年开始价格评估以来的最低位37美元高出66%。

这波涨势主要是由中国进口所推动，中国进口之所以一路攀升，是因为尽管中国当局努力消除钢铁产业过剩的产能，但今年钢铁产量仍持坚。

根据中国政府数据，中国6月粗钢日均产量达到创纪录的231.6万吨。

尽管6月及第二季钢铁产量均增长，但年初的疲弱开局将上半年产量拉低至3.9956亿吨，较上年同期下降1.1%。

然而6月创纪录的日均钢铁产量，仅仅是略高于4月所创的上次纪录高位，也就是说两个表现最强劲的月份都落在了今年第二季。

那么问题就在于，预期中国钢铁产量下半年将继续表现强劲是否合理。

**钢铁产量将企稳？**

当然中国当局仍自信满满，相信抑制产能将取得成果。只不过，在假定建筑及基础设施需求仍然稳健的情况下，这实际上可能会提振钢铁价格。

中国的钢铁出口规模也并未显现放缓迹象，今年1-7月增至6,741万吨，较上年同期增至8.5%。

很明显，铁矿石价格上涨有基本面的原因，其中需求意外转为扩张，主要生产商的供应增长则终于开始减缓。

但是，中国每年对进口矿石的消费量实际上能达到10亿吨或以上吗？

逻辑上不能，尤其是当局设法限制、甚至削减钢铁产量和产能的情况下。

假定中国2016年钢铁产量为8亿吨左右，这高于市场年初时预期的水平，那么将需要约12亿吨品位62%铁矿石。

如果其中10亿吨来自海运市场，那只有2亿吨铁矿石将由中国本土矿商供应。

实际上这可能是个合理的国内供应假设，考虑到铁矿石价格2011年来的跌势，很多矿商挣扎着是否要继续开业。今年铁矿石价格上涨，只收复了2011年来跌势的部分跌幅。

但官方数据显示，中国铁矿石产量趋于上涨，6月为连续第三个月增加。

据官方数据，今年1-6月中国铁矿石总产量为5.94亿吨，暗示今年全年可能将达到约12亿吨。

鉴于中国铁矿石品位远低于进口矿石，这可能相当于不到4亿吨的品位62%铁矿石。

这意味着当进口和国内产量加在一起时，今年中国铁矿石市场仍可能将供应过剩。

这或许可以解释主要铁矿石合约远期曲线为什么预示着明年铁矿石价格大跌。

大连铁矿石期货合约曲线预示，铁矿石价格从今年9月至明年7月间将下跌近18%。新加坡铁矿石期货合约曲线亦预示了同样的跌势，将从今年9月的每吨62.40美元跌至明年7月的49.45美元。

当然，期货曲线对价格的预测不一定完全准确，但它们预示涨势消退，暗示铁矿石企业应该抓住机遇“趁热打铁”。(完)