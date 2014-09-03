《RUSSELL专栏》铁矿石巨头价格战吞噬小矿企 但离自相残杀恐也不远

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell；编译 朱晓军/高琦/洪曦
路透澳洲朗塞斯顿9月3日 - 全球第二大铁矿石矿企--力拓(RIO.AX)执行长沃尔什(Sam Walsh)近期表示，其他铁矿石生产商到了“真切感受(当前铁矿石低价)影响”的时刻。他言语间所透露的恐怕不是只有一丁点儿的傲慢。
这是沃尔什在公司上个月发布上半年财报后的讲话，主要传达的信息是力拓将继续对铁矿石扩张计划开足马力。
沃尔什和全球最大铁矿石矿企--巴西淡水河谷(VALE5.SA)及第三大的澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)老板一样，都在押注他们的低成本、高产量模式会把较小竞争者逼到绝境，从而帮助他们成为无可争议的霸主。
也许他应该和煤矿企业执行长交流一下。说来奇怪，鉴于力拓的大量煤矿资产，他也算是煤企老板。
当2011年中热能煤和炼焦煤价格都开始下跌时，行业内称这并不出乎意料，而且无需担心，因为中国需求会确保价格不会跌太多，而已经上马和计划中的新产能也会实现盈利。
澳洲纽卡斯尔港热能煤现货GCLNWCWIDX从2011年1月的每吨136.30美元(2008年后高点)跌至当年低点110.28美元，不难看出为何当时市场不太担忧。
时间从2011年快进到2013年中，那时整体市场状态变化不大，中国需求依然坚稳，但当前可大不一样了，全球都呈现供应过剩，因美国页岩气正取代煤炭成为发电新能源。
到了2013年9月，纽卡斯尔(纽卡素，Newcastle)煤炭价格跌至每吨76.70美元，当时全行业都认为价格不会再继续走低了，因为这个低价位将导致亏损的煤矿关闭产能。
但煤炭价格没有像人们预期的那样止跌，仍然一路下滑，到2014年7月25日时触及每吨67.89美元的低点。截至上周，煤价还在每吨70美元下方徘徊。
现如今煤炭业不得不面对残酷的现实，即不管主要进口国--中国和印度的需求可能增加多少，煤炭的低价格都将持续下去。
原因很简单，新矿带来的产能增幅已经远远超过需求增长，而且当初在面对煤价下跌的时候，矿商们都选择进一步增产，期望这样能拉低单位生产成本。
事情发展到今天，所有的净效应就变成，煤炭产出越多，价格越发下滑，并且整体行业都陷入困顿挣扎。
即便煤炭需求能够增加至超过现有供应量，价格也仅会短暂反弹，因为之前离开市场的供应，比如北美供应，将因价格回升而重返市场。
**铁矿石将与煤炭同病相怜**
铁矿石目前处于结构性供应过剩，就像煤炭一样，在未来数年情况可能变得更加糟糕。
不过，淡水河谷、力拓与必和必拓都寄望于竞争对手能够被挤出市场，从而他们可以获得良好利润。
迄今为止，情节正如他们所计划的那样进展，但三大铁矿石巨头可能也因此打开了潘多拉盒子，因为煤炭业的经历已经证明，价格一旦开始下跌，就很难止住了，尤其是在供应快速增加的情况下。
亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周二跌至每吨86.70美元，达到两年最低水准，且不到2011年2月创下的2008年后高位191.90美元的一半。
浏览纽卡斯尔煤炭与亚洲铁矿石价格图表，请点选：link.reuters.com/zyv94t
中国的进口成长依然强健，今年前七个月总进口量较上年同期增长了18.1%至5.3968亿吨。
力拓以及澳洲必和必拓产量上升的影响，体现中国进口自澳洲的铁矿石大增33.4%至3.0675亿吨，而进口自巴西的铁矿石则增长13.5%，至9,456万吨。
这表明，来自澳洲和巴西的低成本铁矿石正在取代其他更为昂贵的进口品、以及中国自身生产的矿石，正如在效率市场所应该发生的那样。
问题在于，三大矿商似乎都没办法自我克制，多增加的产能有可能连中国都无法吸收。
力拓准备今年将产出从去年的2.66亿吨提高到2.95亿吨，并计划在2015年前达到3.60亿吨的水平。
截至2014年6月的财年里，必和必拓的产量达到2.25亿吨。该公司计划当前财年产量提高到2.45亿吨，未来几年再提升到2.90亿吨。
淡水河谷希望在2018年前实现产量从去年的3.06亿吨跳增至4.50亿吨。
除此之外，第四大铁矿石业者Fortescue Metals Group(FMG.AX)准备将西澳洲省矿山的产量从上一财年的约1.25亿吨提高到1.60亿吨。
亿万富翁Gina Rinehart也计划在2015年9月前，启动旗下年产量5,500万吨的澳洲Roy Hill矿山。
**市场新供应泛滥**
把这五家公司的扩张计划加一起，仅在澳洲和巴西，未来几年就将为市场新增3.93亿吨供应。
这期间，英美资源集团(AAL.L)年产量2,650万吨的Minas Rio矿也可能投产，而西非还有可能增加更多供应。
有很多新增铁矿石供应可以取代相对较小的高成本供应。
中国7月自澳洲和巴西的铁矿石进口共计约6,450万吨，而来自其他国家的全部进口约为1,760万吨。
7月进口创历史第三高。若维持该水平，意味着中国自其他国家的年进口量将达到2.11亿吨。
这差不多是未来几年澳洲和巴西新增供应的一半左右，说明大型铁矿石企业不仅押注它们能够取代海运市场的其他竞争者，而且还要迫使中国国内含铁量62%的铁矿石产量减少约2亿吨。
这相当于关停中国国内约40%的铁矿石产能，这对全球矿企来说可是大动作。
淡水河谷、力拓和必和必拓的问题在于，现在它们可以抢食小竞争者的午餐。
但是吃完这顿以后，它们将不得不互相残杀，就像煤炭业所经历的那样。
这意味着铁矿石价格跌幅可能大于它们的预期，而且将在更长时间里保持低位。(完)
(译文审校 张明钧/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。