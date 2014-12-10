（更正）《RUSSELL专栏》铁矿石和煤炭或已熬过最坏阶段 但供给仍是关键

图为澳大利亚莫兰巴附近Bowen Basin煤矿的煤场。 REUTERS/James Regan

(更正：正文第四段译文有误，应为“有人预估明年市场将企稳，然后温和上涨。”，而非“有人预估明年市场会温和上涨，然后企稳。”)

撰稿 Clyde Russell； 编译 王洋/高琦/戴素萍

路透澳洲朗塞斯顿12月9日 - 大宗商品价格的急剧下跌，往往是之后涨势的先兆，这是一个明显的事实。近期就有一些行业高管表示，明年铁矿石和煤炭市场就有望上扬。

尽管不能偏听矿商谈论价格上涨的一面之词，但的确有一定的理由认为，对今年迄今表现最差的这两种商品而言，最坏的时期已然过去。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周一收盘报每吨69.70美元，较年初下跌了48%，而澳洲纽卡斯尔港GCLNWCWIDX动力煤现货价格在截至12月5日的当周下跌28%至每吨62.25美元。

有人预估明年市场将企稳，然后温和上涨。这一预测总体上基于这种观点：更多的高成本供给将撤离市场，而最大的进口国中国的需求将稳步增长。

巴西淡水河谷(VALE5.SA)黑色金属业务主管Peter Poppinga上周在伦敦的一次投资者简布会上表示，铁矿石价格跌势过度，在“很短一段时间内将反弹。”

尽管他并没有提及价格预计会达到何种水平，但他把90美元作为基于供需状况的假设价位。

Poppinga说，在当前的价位上，约有2.2亿吨高成本铁矿石不具有竞争力，应该撤出市场。

从理论上看，他有关高成本产出应该离开市场，而其中很大一部分来自中国的观点是正确的。

**高成本供应将多快退出市场？**

真正的问题在于这种高成本生产的退出速度，是否将像新供应涌入市场一样快。全球最大铁矿石生产商淡水河谷以及另两大巨头--力拓(RIO.AX)与必和必拓(BHP.AX)都一直在快速增产。现在又加入了两家竞争对手--Fortescue Metals Group(FMG.AX)和英美资源集团(AAL.L)，它们都在提升较低成本矿石的产量。

有可能出现的情景就是，预计在未来几年新增的供应将依然超过需求增长，并且中国进口增长料将放缓。全球约三分之二的海运铁矿石都是销往中国市场。

中国钢铁工业协会副秘书长兼中国冶金工业规划研究院院长李新创预计，2015年中国料进口约10亿吨铁矿石，较今年约增加6.4%。

鉴于中国2015年钢产量料将总体稳定，因此这多进口的6,000万吨铁矿石基本上是为了弥补中国自身铁矿石产量的减少。

不过中国国内铁矿石行业可能会成功游说政府给予其一些减税优惠或其他扶持政策，从而令他们更具竞争力，就如煤炭行业今年的情形一样。

中国在今年1-11月期间的铁矿石进口较上年同期增加13.4%。与之不同的是，煤炭今年迄今的进口量同比下降9.4%。

这主要是因为需求成长平平导致国内价格下滑，这让海外矿商更难竞争，尽管全球价格低迷。

实施新规定和新税，或许也会导致中国进口小幅减少，但与铁矿石的情况相似，煤炭的主要问题是供应过剩。

**煤炭初露曙光**

力拓煤炭主管Harry Kenyon-Slaney认为煤炭市场有一些改善迹象，因供应离开市场。

在上周接受澳洲Fairfax的媒体专访时，Kenyon-Slaney表示，艰困时刻还会持续一阵子，但市场正在企稳，且“周期将会转变”。

力拓指出，对纽卡斯尔煤价的普遍预估是明年平均为每吨76美元，与今年的均价一致，之后在2016年会上涨到81美元。

但这个预估值若要达成，可能需要供应持续合理化，因海外需求不太可能强劲增加，尽管第二大进口国印度的煤炭供不应求。

风险在于澳元和印尼卢比贬值，加上燃料价格下滑导致成本下降，实际上将有助于高成本的生产继续下去，进而推迟价格的回升。

有些理由可以看好煤炭和铁矿石最糟的情况已经过去，但大都要取决于是否有那么多的高成本供应一如主要矿商所预期的离开市场。

亚洲铁矿石及煤价图表：link.reuters.com/zyv94t(完)

(译文审校 徐文焰/田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。