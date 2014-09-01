《Kimberley专栏》意大利能否重写辉煌 欧元贬值是关键

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley； 编译 王丽鑫
路透伦敦8月29日 - 意大利想要重现过去的风光，需要欧元进一步走软。鉴于其在欧元区的重要性，可能会如愿以偿。
面对意大利经济下滑财政窘迫的情况，外汇交易商可能自然会抛售欧元。
欧元区第三大经济体--意大利经济第二季萎缩0.2%后陷入衰退，同时存在通缩问题。而7月失业率则升至12.6%的高位。
该国公共债务与国内生产总值(GDP)的之比约为133%，仅次于希腊，在欧元区为第二高。过去20年经济增长在全球落后，经通胀调整后的产出要低于2000年水平。
浏览意大利实际GDP图表，请点击：link.reuters.com/jej57v
浏览意大利债务/GDP之比图表，请点击：link.reuters.com/gaj28s
浏览意大利失业和通胀数据，请点击：link.reuters.com/zet35s
意大利需要得到所有可获得的帮助。
前景也愈发黯淡。经济部长帕多安周三在一次报纸采访中称，经济增长前景可能需要再次下调，并呼吁欧元区整体进行改革。
消费信心再次下滑，8月连续第三个月下跌。调查还显示，意大利人预计失业水平继续上升，而物价不会上涨。
意大利民众担心就业稳定因此紧捂钱包，而物价不上涨，也让他们觉得可以晚点再消费，难怪意大利消费支出持续低迷。
意大利工资涨幅为1982年以来最低，这无法让民众改变观点。
欧元继续下跌可能通过提振意大利出口竞争力，来帮助促进就业，同时通过提高进口物价通胀来改变通胀预期。
本币贬值导致进口通胀，也有助于让意大利债务实际价值下降。
意大利此前的情况刚好相反。
意大利实际有效汇率从2000年的低位91升至100以上，2014年初回落到99。实际有效汇率扣除了通货膨胀因素。
浏览意大利实际有效汇率图表，请点击：link.reuters.com/qam72w
意大利加入欧元区以后经济表现糟糕，至少部分是因为欧元比原来的货币里拉更加强势。
我们不难得到以下结论：若意大利经济成长数据需要再度下修，其将更加需要欧元贬值。意大利困境如此难解决，对欧元区又举足轻重，意味着很有可能出现欧元下跌的结果。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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