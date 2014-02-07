《阳歌专栏》京东商城匆忙上市 阿里巴巴估值猛飙

图为京东在北京海淀区的物流站点，两名快递员在谈话。 REUTERS/Paul Carsten

**京东商城匆忙上市 阿里巴巴估值猛飙**

我曾预测电子商务巨头京东商城会在今年上半年试图上市，现在有消息称京东匆忙提交了赴美上市文件。去年年底，中国互联网企业赴美上市情况喜人，大多数企业在上市交易后股价都大幅上涨。京东无疑试图顺势而为，但同样重要的是，京东希望赶在阿里巴巴以前上市。阿里巴巴规模远大于京东，料于今年晚些时候上市，而阿里巴巴最新的财务数据进一步推高迅速上涨的估值。

京东给出的试探性上市规模为15亿美元，暗示上市规模料介于10-25亿美元之间。

京东提交上市文件的时间意味着上市的时间可能在3月底以前。京东此前曾表示，去年的销售额将完1,000亿元的目标，去年底实现盈利。京东目前占中国B2C电子商务市场五分之一左右的份额，排名第二，远远落后于阿里巴巴50%的市场份额。我预计京东的上市在目前的正面环境下料相对不错，最终的估值大概在100亿美元左右。

与此同时，阿里巴巴的估值迅速上升，让人想起了前美联储主席格林斯潘在20世纪90年代末美国互联网泡沫期间提出的“非理性繁荣”。阿里巴巴最新的财务数据显示，该公司去年第三季度获利7.92亿美元，环比增加12%；营收同比增长51%。中国电子商务领域的竞争仍很激烈，阿里巴巴投入巨资升级核心电商业务及相关业务。

这些数据来自雅虎(YHOO.O)的公告，雅虎过去10年来一直是阿里巴巴最大的股东之一，定期公布与阿里巴巴有关的财务数据。雅虎显然非常愿意推高阿里巴巴的估值，报道称最新的数据给阿里巴巴的估值略高于1,500亿美元。这将让阿里巴巴成为中国价值最高的互联网企业，而三周前二级市场上阿里巴巴股票出售时给阿里巴巴的估值为1,200亿美元。

阿里巴巴的业务无需多说，非常赚钱。该公司上市后将成为有吸引力的投资选择，我预计该公司将于今年下半年在香港上市。我建议阿里巴巴创始人马云开始压低预期，因为预期增长过快有可能导致2012年Facebook(FB.O)灾难性上市一幕的重演。

一句话：京东商城可能在3月底以前赴美上市，最终估值在100亿美元左右；阿里巴巴应试图压低上市预期。

**尚德电力末日将近**

对于昔日光伏行业先锋尚德电力STPFQ.PK而言，2月或许就是其最后的时光，将要发生的两件大事可能成为该公司的谢幕之曲。若真出现这样的结局，那么距离该公司旗下的无锡尚德破产正好时隔近一年。无锡尚德破产导致公司高管纷纷离职，并被顺风光电(1165.HK)收购了大部分资产。尚德电力股票持有者手中持股究竟价值几许，则是接下来的主要问题。

尚德电力上月宣布首件大事，即将于2月12日在开曼群岛召开债权人会议。会议日程包括宣布清算委员会，暗示达成最终方案在即。开曼群岛严格来说是该公司的总部所在地。

尚德电力在中国春节假期结束之际宣布，已经与视图迫使该公司在纽约一家法庭进入破产保护程序的债权人达成协议，这也是该公司末日将近的暗示。根据协议，如果尚德电力能在2月21日前提出各方都能接受的清算方案，这些债权人则同意暂时停止他们的行动。

这项协议暗示上述债权人看到了可能最终达成的清算方案的条款，而且对这些条款感到满意。这就意味着最终方案可能会在2月12日的会议上宣布，随后会在2月21日表决批准。如果方案获批（看起来很有可能），尚德电力作为独立实体在本月底时将会不复存在，该公司股票也将会从OTC市场摘牌。

该公司股票价值几许仍是很重要的问题之一。在上个交易日，尚德电力股价下挫22%至40美分，相当于该公司市值大约为7,200万美元。去年12月以来，该公司股价走势相对平稳，交投在50-60美分区间，随后则遭遇重沽。股价突然波动可能与投资者意识到尚德电力末日将近有关，从而纷纷在仍可套现之际抛售。

一家研究公司1月初时曾对我说，根据尚德电力当时的债券价格，该公司应当价值1.3亿美元左右。此后该公司债券价格可能大跌，从而导致其当前市值降低。随着2月12日会议的临近，我觉得该公司股价还会下跌，但究竟跌至何处才算触底，我也不得而知。

最后要说的是，尚德电力将正式沦为光伏行业痛楚重组过程的最大的受害者。该公司是借助光伏发电建设热潮进军光伏产业的首批企业之一，随后中国大规模扩张产能，整个行业受到供应过剩冲击，该公司也在巨额债务重压之下轰然倾覆。尚德电力正式走向末日，标志着光伏产业短暂历史中这一痛楚篇章的结束，在整个行业整合最终完成前，可能仍会有一两家主要企业破产。

一句话：尚德电力可能在本月底正式清盘，在未来一两周清算方案出炉前，该公司股价会持续下滑。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。