《金柏松专栏》中国经济改革红利何在？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（作者金柏松为路透中文特邀专栏作家，商务部国际贸易经济合作研究院研究员，文章仅代表个人观点）
如今以部分学者片面认识极力鼓吹政府打压房地产泡沫者，为何不在发声？号称“取得的诸多胜利果实”？
世界经济发展经验证明，房地产发展存在自身规律，即一个周期演变大致需要15-20年。但对于中国、一个市场经济体系初次建立的国家来讲，这是一个从未演进过哪怕一次完整的房地产周期、这样国家来讲，房地产价格大涨和大跌都属正常，只有市场价格“摸高、摸底”反复运行之后，人们才知道房价、地价的合理价位。那些到处乱讲所谓中国泡沫论，其实对中国经济理解太浅薄。
中国市场开放初期，钢材价格也曾大涨，家电是稀罕物时价格也乱涨，高的吓人，一辆桑塔纳刚上市销售时可以换一套一线大城市房子！当时有谁说过泡沫？这些问题都是通过增加供给、平息物价、解决的。当然房地产有特殊性，即一旦造成过剩，住宅卖不出去，开放商、银行、地方政府可能遭遇较大损失。为此，解决办法其实更应该加强统计、市场信息分析，以及实行预警。
如今房价经历多年打压之后究竟下跌了多少？为何跌不动？显然是下跌余地太少！反倒是房地产价格稍微下跌一些10-20%，开发商、银行、地方政府就立刻感觉到潜在危机即将爆发，于是政府还不得不救助。
9月30日，央行、银监会联合出台《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》，放松了对与自住需求密切相关的房贷政策，并鼓励银行通过发行MBS和期限较长的专项金融债券等筹集资金以增加贷款投放。MBS即英文金融专业用语Mort-gage-Backed Security，翻译过来意思就是“住房抵押贷款支持证券”。该金融衍生产品起源华尔街，这个金融产品旨在增强房贷资产的流动性，以增加金融机构对个人住房贷款投放能力。用此方法解决房地产开发商、银行资金困局显然是一种大胆尝试，估计也会取得一些效果。关键是中国政府希望第一轮房地产周期可以平安度过。
我们有感于央行一味靠控制资金供给，试图打压房价失败，如今终于回头救市，“早知如此，何必当初”。
与此同时，我们还看到，中国政府试图拯救股市，似乎欲以股市下一盘大棋局。如鼓励创新、战略新兴产业企业上市，催生新兴经济、产业发展；积极发展直接金融，减少融资成本，实现金融结构合理化；以及转移投资理财从过去过于依赖房地产，转为房地产、股市、金融衍生品等多种产品共同发展，使得金融市场更加繁荣发展、结构更加完善；此外，也为解决中国社保基金结构性“缺钱”，找到一种弥补的办法。即将上市企国和国有资产证券化，将来直接填补社保“缺钱”，同时也为社保基金实行资金运作、投资保值找到更多出路。 (完)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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