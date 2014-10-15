《金柏松专栏》经济全球化主导权之争

（作者金柏松为路透中文特邀专栏作家，商务部国际贸易经济合作研究院研究员，文章仅代表个人观点）

美国总统奥巴马第二任期使用克里担当重任--国务卿一职，作为外交世家，克里可谓外交业务娴熟，提出与欧盟开展TTIP协商，与日本开展TPP协商，日本也紧跟其后与欧盟开始“P”磋商，可以简称“三P”战略，美国智库大西洋理事会加勒特·沃克曼与美国彼得森国际经济研究所前所长弗雷德·伯格斯腾等学者研究提出“三P”战略，即北约第二支柱，简称“经济北约”。

这些学者认为这是美欧通过自己的标准和行事方式扩大世界影响。他们认为，现在中国“舒舒服服”地与美欧竞争。如果PPIP规则制定出来后，就会形成一个新的国际贸易“上层建筑”。中国就会面临或是接受，或是被孤立的选择，中国如果接受新规则，受到制衡，全球化就会按照美欧规则轨道前进。

首先，不宜过高评价。如果真如此这真是中国莫大的荣幸。中国改革开放、参与世界经济全球化进程，从未有过“制定新规则，改变全球化运行轨迹”的设想，更不要谈行动。对于发展落后的中国来讲，追赶发达国家经济才刚刚走到“中等收入水平”，自认为还是发展中国家。

中国经济规模虽大，但资源消耗较多，污染严重，不可持续等，面临中等收入陷阱还不知道能否过关？按照联合国标准，中国生活在贫困水平国民还有几千万。中国未来发展还需要学习发达国家成功经验。因此，中国几时会生出挑战发达国家全球化标准的野心。如果有也肯定是“孤独求败的世外高人”。

中国研究全球化水平还处于初级阶段，如笔者在中国最先提出“全球化发展规律”，此前已经在专栏发表。中国政府实际上如能按照发展规律制定政策，指导经济，取得进步，已经可以相当满意。在中国人心目中与远远走在前面的发达国家比，还不得不追赶。在这种情况下，岂能孕育出壮志情怀指导世界发展的野心？

其次，全球化存在客观发展规律，规律决定着全球化发展的轨迹。美欧国家通过科学研究，揭示全球化发展大趋势，制定规律，其内涵、实质包括有经济、政治客观发展规律。美欧国家不必担心中国、或者俄罗斯，走出全球化发展大趋势，也不必担心别出心裁制定违背规律的规则，因为违背规律就难以持久。从这意义讲，全球化不姓“美欧”，不是美欧专有，而属于全球事物发展客观。

其三，美欧国家如果别出心裁制定国际贸易新规则，并且上层建筑、意识形态化，搞对立，搞非此即彼，排斥异己，指出一条全球化发展邪路，恐怕中国不会奉陪。

其四，笔者研究全球化应该实现经济全球化，法制全球化，安全全球化，生态全球化，而世界大国通过建立新型关系，建立超主权机制，指引全球发展，实现全球共治，才是全球国民追求的幸福、福祉。

其五，全球化未来发展将迎来一场新的科技产业革命，世界经济将更加密不可分，经济相互联系、融合一体化发展，将形成利益共同体。在此基础上，单独国家都有维护海外权益需求，单独国家都发展全球安全势力，都会威胁别国安全。解决之道就是建立公共安全体系。

其六，主导权归属？未来全球化发展将要求世界大国建立起新兴合作关系，主导权全球化发展，实现全球治理。 (完)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。