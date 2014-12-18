《金柏松专栏》俄罗斯的战略反击或许会让世界大吃一惊

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（作者金柏松为路透中文特邀专栏作者，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员，内容仅代表本人观点）
当前全球油价暴跌，引发俄罗斯卢布崩跌，股市急挫，经济遭受重创，这是乌克兰事件爆发以来的第二回合。第一回合，乌克兰政权突变，俄罗斯抢夺克里米亚，支持乌克兰东部地区独立，在地缘冲突中占取上风。但第二回合美欧日对俄罗斯实行经济制裁，引发油价暴跌，则西方优势得到发挥，扳回一局。如果有人认为由此俄罗斯将再次发生政权更迭、政治动荡，恐怕得出的结论尚早。
一、关于俄罗斯民族的资质
首先，从历史上分析，俄罗斯民族在面对外部强大压力时，往往抗压能力也会随之增加。早在拿破仑东征、二战德国重兵围困莫斯科、斯大林格勒，俄罗斯都以绝地反击大获全胜。
其次，俄罗斯不乏战略人才，精英团队往往在关键时刻可以发挥聪明智慧，如二战时期的朱可夫元帅。俄罗斯总统普京也是传奇性人物，将在人类历史上留下浓重的一笔。
二、总结前两回合经验教训
在第一回合，俄罗斯发挥地缘优势，长期与乌克兰保持密切关系，熟悉情况，因此，可以迅速作出反应，驾轻就熟的采取行动。而西方没有预料到俄罗斯当时会采取哪些行动，所以，应对行动迟缓而力度有欠缺。
在第二回合，采取经济制裁，初期的措施，俄罗斯并未感到“疼痛”，受到伤害不大。然而，当美国以金融制裁为先，拿起“石油武器”，一再打压油价时。美国立刻感觉到信心满满，如做空卢布，全球媒体炒作，心理战等。
作为俄罗斯，在第一回合应该汲取教训就是乌克兰东部发生的那起空难。俄罗斯或是暗中运作，或是对东部乱军失控，总是负有重要责任。此事件一处，全球舆论哗然，无论俄罗斯如何辩解，已经于事无补。
三、油价下跌何时休？
既然油价打开下跌通道，一方面令俄罗斯经济遭受重创，另一方面经济运行惯例就是周而复始。此番油价上涨始于2002年，同时还发生美元长期下跌，以美元计价原油、大宗商品价格相反运作，以及中国经济规模巨大的同时增速在10%左右，吃掉全球新增供给约50%等等，三大因素引发一场历时10年油价上涨周期。
此次油价下跌，恰逢美元走强，进入上升周期，中国经济增速将长期放缓，或许能企稳在4-6%水平，世界新增资源、能源需求将呈现长期疲弱态势。此外，全球碳减排强约束下，油价如何下跌，各国都不会明显恢复或增加对资源、能源的需求。因此，三大因素将引导油价长期下跌，直到生产成本、与生产量与需求达到新的平衡。预计应该在30-40美元之间。
四、俄罗斯反击路线图
笔者既不是俄罗斯人，必然不知道其反击时间、内容等情况。但不妨猜猜看，以飨读者好奇之心。
首先，我们分析俄罗斯优势领域，军事、政治、大国战略思维、克格勃，与西方拥有长期对阵经验，对西方战略战术了然于胸，可以做到知己知彼。
其次，俄罗斯将以优势领域在西方阵营薄弱环节下手。例如，欧盟希腊债务危机隐患，意大利国债累累，德法在维护欧盟财政纪律、以量宽政策救市等方面有意见分歧。欧元区为制裁措施已经付出巨大代价，经济复苏出现曲折，甚至再次进入衰退。因此，欧盟有休战意愿，与美国意见、步调和期待达到的目的存在明显的温度差异。这些都是俄罗斯可以下手实施反击之处。
其三，乌克兰成为此次争端最大受害者。不仅冬季取暖成问题，经济大危机，日常生活都已经非常困难。乌克兰国民应该反省究竟大家追求、向往的是什么？付出代价的结果实际上就是必须自立。既不能依靠俄罗斯，也不能依靠欧美。世界上没有免费的晚餐。一旦乌克兰自己崛起，积极自立发展经济，实现经济独立，则一切地缘争端都有望烟消云散。(完)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。