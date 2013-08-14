《SAFT专栏》日本企业不配合安倍经济学剧本演出

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/洪曦
路透8月13日 - 安倍经济学有一个重大弱点：日本企业并未随之唱和，但这实在不能怪他们。
根据周一公布的数据，日本第二季经济环比年率为成长2.6%，比市场预估值低了整整1个百分点，而且明显低于第一季的增速。
GDP数据表现欠佳，立刻让外界把焦点放在日本经济是否能够承受消费税调高计划，不过藏在数据中的真正谜团是企业投资再度下滑。
第二季企业资本支出下滑0.1%，并未像市场所预期的出现近两年来首次上升。这一点非常重要，因为日本企业缺乏投资及聘雇意愿，正对安倍经济学形成有如断路器的阻力，实质上减缓了货币及财政政策传导至实体经济。
安倍经济学是以改革措施为基础，加上货币及经济刺激措施的政策组合，在众多目的之中，其中之一是设法压低日圆汇率，如此一来，日本企业提高竞争力后将扩大出口，聘用更多员工，促成一个投资、消费及经济成长的良性循环。
对日圆的影响完全奏效，过去一年日圆兑美元贬值约20%。
这对日本企业当然是一大福音，许多企业获利倍增。然而高获利并未转化变成投资及经济成长，尽管海外对日本产品的需求不差。
更糟的可能是，近期的采购经理人调查显示未来几个月展望更差。
“令人忧心的是，采购经理人指数(PMI)数据也显示企业连续两个月增加就业岗位后，又再度裁员，反映出对经济前景的不确定感升高，”Markit首席经济学家Chris Williamson指出。Markit公布的日本7月PMI降至50.7，仅略高于荣枯分水岭50。
那么，为何企业不好好配合呢？因为，别的不说，至少企业没有义务这样做。日圆贬值后，企业虽然可以降价以扩大市场占有率，但他们还有另一个相当令人心动的选择：只要继续维持价格具有竞争力，但不去扩大市占率，而是让利润率提高。在日本前景面临众多不确定性之际，这特别显得诱人。弱势日圆绝不会永远保持下去，而在许多因素的影响下，企业当前在日本的投资，有可能未来无法获回报。
**高债务与消费税**
一方面，日本高达千万亿日圆规模的债务(是的，没错，公共债务在6月超过1,000万亿日圆，相当于GDP的200%)，可能迫使政府按计划上调消费税。这会相应地打压国内需求，约三分之一的分析师预计，如果明年4月消费税按计划从5%提高到8%，将导致经济衰退。
到目前为止，日本主要出口商的行动显示出锁定获利及行事保守的倾向。
尽管汽车销量减少，丰田汽车(7203.T)第二季度净利依然接近翻倍。日产汽车(7201.T)降价后在美国市场的销量提高五分之一，而福特汽车(F.N)、通用汽车(GM.N)和克莱斯勒FIA.MI在各自国内市场的份额均有提升。
其他产业的获利也与出口行业一样在改善，但似乎是受到需求带动，而非日圆新近走弱的结果。诚然，投资是一个长期过程；众所周知，日本企业不在大举扩张上做闪电式的决策。只要日圆维持疲弱且日本国内经济看似稳定，日本企业最终也许会透过投资，来改善2014年及随后年份的前景。
有趣的是，选择坐享丰厚利润而鲜有新投资的现象，在日本出现的理由可能与英国等其他国家有别。当2008年英镑下挫，英国企业“价随市动”，轻易赚取大量获利。从某个方面来说，这可能是受到英国薪酬制度的推动，即高管薪酬与股票市场走势绑在一起。在面临是选择股票令人满意的短期上涨，还是通过扩大生产来押注股价长期走高时，英国企业的高官们通常会选择眼前利。
日本的高管薪酬制度截然不同。企业不愿积极投资，更可能是过去20年间日本大企业的艰难运营经历所渲染出来的风险分析的结果。
已经有太多理由说明安倍经济学可能不会成功，历史教训只是让这些理由更多了一些。(完)
(译文审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。