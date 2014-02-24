《Kimberly专栏》日圆上演大复活恐让欧元栽跟斗

图为一张欧元和三张日元现钞。 REUTERS/Francois Lenoir

(本文作者为路透外汇市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberly 编译 张明钧

路透伦敦2月21日 -欧元区数据表现令人失望，加上诸多迹象显示，驱动日圆走贬的日本政策已经在投资人间失宠，这可能带动欧元兑日圆下跌。

目前位于138.40的100日均线可能是欧元兑日圆的初步下跌目标，但也有可能从周五的140.35跌回2月4日低点136.19。

在欧元题材方面，周四公布的欧元区采购经理人指数(PMI)难以让交易商留下深刻印象。

法国2月综合PMI降至47.6，连续第三个月处于景气荣枯分界点50下方。

尽管德国服务业PMI支撑整体数据，但关键的制造业指数从1月56.5降至2月的54.7。

有鉴于德国经济在欧元区的主宰地位，这样的数据让人难以放心。

欧元区PMI数据亦显示，当地通胀短期内恐难见上涨，让国际货币基金组织(IMF)周三呼吁欧洲央行进一步放宽政策的说法更具说服力。

这个因素可能还没令欧元承压，特别是负利率仍是欧洲央行的一个政策选项。

虽然IMF亦认为，若日本央行推动通胀率探向2%的进程放缓、甚至退步，则日本央行应该进一步放宽政策，但是日本以外的投资人看来似乎并无意等上一段时间，以了解事情的结果。

日本财务省数据显示，近几周来外资持续卖超所有类型的日本资产。

那些买进日圆计价资产的投资人，可能也已为了规避日圆走贬损及原始投资报酬而出售日圆。

一旦日本以外投资人要把日圆转换成本国货币，日圆贬值也会让日圆计价投资的资本利得遭到侵蚀，从而失去投资的意义。

因此，可以合理预期的是，日本以外投资人出手日本资产的同时，或许也跟着解除了附带的汇率对冲，从而利好日圆。

若投资人担心日本首相安倍晋三将其注意力略为转向经济以外领域，则外资可能持续出售日本资产。

随着日圆贬值成为安倍经济政策及日央行超宽松货币立场下的副作用，若经济不再是政府施政的优先要务，则可能会引发日圆略为升值。

欧元兑日圆看来则是呈现超买。(完)

(译文审校 徐文焰)

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