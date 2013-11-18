《Kaletsky专栏》央行刺激政策绵延不绝 若失败有何药方？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 李春喜/杜明霞/戴素萍

路透11月14 -如果还有人对全球主要央行是否会维持低利率政策怀有疑问，那么本周这些疑虑应当彻底消除。美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席叶伦周三在参议院表示，联储刺激就业上还有“更多工作要做”，并称“支持当前的经济复苏，是货币政策恢复常态的最可靠路径”。叶伦的这番讲话将本周央行官员对宽松政策的承诺推向了顶峰，此前数位央行官员均对维持宽松政策给出了意外明确的承诺。周三，欧洲央行亚执委斯穆森及管理委员会委员诺沃特尼都表示，他们可能会支持进一步降息，甚至采取负利率政策，以及打破禁忌采取美国式的购债计划。而英国央行总裁卡尼也比以往更坚决地重申，英国根本不可能提早加息，即便事实情况是英国经济前景比央行的预期要好得多。

但如果这些零利率政策在未来一年产生的效果和过去四年一样令人失望，又该如何？如果即便采取了这些刺激政策，全球经济也没有恢复活力，或者只是和过去四年一样步伐缓慢的低速增长，那又会怎样？

如果幸运的话，这些问题可能不需要回答，因为在美国、欧洲和英国财政紧缩政策给经济复苏带来了强劲阻力，而且预算整固措施现在也才刚刚放宽。华尔街和其他股市创下的纪录新高暗示，投资者愈发相信货币刺激政策明年终会产生不错的增长水平，这也的确看起来很有可能。但如果这种乐观情绪证明是个错误？如果美国和英国明年的增长未能达到至少3%的水平，如果欧洲摆脱不了不到1%的增长率和高失业问题？这种情况下，自雷曼兄弟破产以来所进行的货币和财政政策实验将被认为是一场失败，这个结论可能会导致比负利率和量化宽松更加激进的想法。这种激进的想法可能会产生两个相反的极端。

如果到明年这个时候经济成长和失业状况还没出现明显好转，那么很多保守的政界人士和经济分析师将会指出，雷曼倒闭后出台的刺激政策不只是没有一点效果，而且具有反作用。因此过去五年采用的所有方法都应逆转：政界人士和中央银行家要承认，他们无法“管控”就业和经济增长；政府应集中精力实现财政有序，停止操纵利率，并让市场力量发挥作用。

不管这些相反的做法有什么理论依据--比如更严格的预算政策将提振企业信心，较高的利率将改善信贷配置并清除掉那些低效的殭屍企业--但在现实中，各个主要经济体的政府都不可能在经济成长令人失望的情况下，选择少做而不是多做。无论一个政府的理论倾向如何，在面临经济成长疲弱和棘手的失业问题时，如果实行更严格的财政撙节或提高利率，那么由此带来的政治风险都太大了。

倘若当前的刺激举措失败，更可能引发的反应是实行更大胆的试验，采取直接作用于消费者需求的新举措。明显的方法是，结合货币政策和财政政策，形成一种新形式的统一刺激举措，直接将钱放到消费者的口袋里，而不是依赖金融市场的涓滴效应(trickle-downeffects/渗透效应)，后者会让有钱人更有钱，因为央行的购债举措提振了资产价格。

正如本专栏的一贯主张，如果美联储每个月向3.15亿美国居民每人发放270美金，而不是像过去一年多那样每月购买850亿美元债券，那么其量化宽松政策对经济的刺激会强大的多。

在各国利率已降至零水准后，若经济仍面临持续失业的问题时，知名经济学家MiltonFriedman建议实施这种“直升机式撒钱”的货币政策。而贝南克在出任美联储主席前，也强烈建议日本采取“直升机式撒钱”。

即使是向普通的美国家庭平白发放资金数月的时间，其对消费者支出和经济活动的激励效果，肯定要比美联储传统买债计划实施多年的效果来得大。因此，直升机式撒钱可以更快刺激经济，而且比起传统的量化宽松政策，美联储的资产负债表也不会扩大那么多。事实上，直接撒钱比起量化宽松，算是比较谨慎的货币刺激举措，而且比较不会有通胀之虞。

那么，为什么从来没有认真考虑过直升机式撒钱呢？美国、英国和日本皆然，相对于经济规模来看，英国和日本央行发行的新钞甚至多过于美联储。债券投资人、银行业人士和其他金融市场人士，因充当货币刺激管道而受惠，这些人是明显的既得利益者，除了他们之外，直升机式撒钱的最大阻碍是意识形态图腾，即央行的独立性。

直升机式撒钱在经济上相当于减税，政府要把债券卖给央行的融资。货币和财政政策混为单一的决策，这意味者央行官员和政客之间的界线不再。

鉴于大多数的央行官员热中于保护其政治独立性，任何有关整合财政和货币政策决定的讨论，到今天仍是个禁忌。但是，如果当前的货币政策在明年前未能带动经济有充足的复苏，打破货币-财政政策禁忌的政治压力可能就会排山倒海而来，央行的独立性也将毁于一旦。难怪央行官员比以前更加致力于刺激经济成长。(完)

(译文审校 张明钧)

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