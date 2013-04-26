《Kaletsky专栏》市场错误解读欧洲央行官员谈话及意大利选举结果

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 张明钧/蔡美珍

路透4月25日 - 各地金融市场的表现综和了一些全球最高薪、消息最灵通的分析师的看法，同时在预测不可预知的事件上不可思议地正中红心，诸如景气循环起落、各项选举及恐怖攻击事件等。

但有时金融市场也有可能会错得离谱，特别是遇到政治问题。经典案例就是去年11月美国大选后的美股挫跌。本周欧洲市场的反应，更明确地反映出市场搞不清楚意大利政府和欧洲央行这两大有趣但又复杂的政治实体传递出来的讯息。

在面临欧洲各地经济及金融基本面恶化的情势下，欧股本周强势反弹，主要是基于两大政治事件：其一是意大利87岁总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)同意连任，因为找不到人来担当此一职务；其二则是多位欧洲央行管理委员会委员暗示，下周四会议上可能投票赞成将指标利率由0.75%降至0.5%。

这两件事根本难以构成投资人乐观的理由。欧洲央行案例是很好理解的。首先，欧洲央行下周很有可能让人大失所望，因为多名影响力深厚的委员反对降息。其次，就算欧洲央行的确降息，0.25个百分点的降幅对于经济成长也是杯水车薪。再来最为重要的是，若真只有这样小幅度降息，则将突显出欧洲央行不愿跟进美国联邦储备理事会(FED/美联储)、日本央行、英国央行及瑞士央行扩大货币供给或采取其他非传统措施的脚步，而这些措施对于金融市场的影响程度可能要远大于小幅降息。在欧洲流传的另一个同样愚蠢的想法，就是“坏消息就是好消息”，因为经济疲软将会迫使欧洲央行降息。

意大利的政局则一如以往的妙趣横生且迂回曲折。本周事件中的赢家看似是强力支持欧元的总统波利塔诺及他的新中间偏左总理莱塔(Enrico Letta)，但实际上他们是输家。实质赢家是贝鲁斯柯尼，他是波利塔诺及其他有责任感的意国政治人物的报复者，也是德国总理梅克尔和多数其他可敬的欧洲领袖的眼中钉。

这样的结论看来隐晦难懂，但在这场选举闹剧一路推进之际，本周我在意大利遇到的金融界及商界领袖都和我有同样看法，就让我们先从多数投资人及欧洲各地有责任感的政治人物将本周事件解读为正面讯息开始说起吧。

年迈的波塔利诺连任之后，可以从在2月选举赢得最多选票、中间偏左的民主党中指定人选来领导新政府，而这个支持欧元的新政府架构可能以卸任的蒙堤政府为范本；喜剧演员格利罗(Beppe Grillo)领导的民粹势力五星运动抨击波利塔诺连任是“菁英份子叛变”。

因此，意大利现在将拥有一个可以运作的民主政府，而且这个政府将延续获得欧盟及德国支持的蒙堤政府时期的多数政策。此外，至少未来六个月这个新政府可望稳定执政，因为所有老派政党都同意必须在下次大选之前制定一部新的选举法，以避免最近的政治僵局重演，同时也可以设法阻止格利罗的势力坐大。

这意味着，在今年2月大选中，蒙堤惨败、格利罗及贝鲁斯柯尼意外胜出，最可怕的可能发展，已经不复存在，或至少会延后。因为在下次大选之前，不会有任何积极推翻意大利财政撙节政策的动作，当然更不会再有像格利罗及贝鲁斯柯尼竞选期间那种扬言退出欧元的威胁。也因此金融市场备感振奋，欧盟及德国也松了口气。

现在来看看坏消息。虽然新任总理莱塔名义上是民主党成员，但将他推上总理大位的政治运作，以及波利塔诺上周获选连任总统，基本上已经摧毁了这个中间偏左政党。贝鲁斯柯尼的中间偏右政党--自由人民党(People of Liberty)成为意大利唯一能够抗衡格林罗势力的政党力量。

此外，藉由安排莱塔以黑马之姿出任总理，贝鲁斯柯尼重创了中间偏左年轻领袖--佛罗伦斯市长Matteo Renzi的政治前途，Renzi的支持度可能远远更高，而且原本可能有机会重振民主党。对贝鲁斯柯尼而言，最好的是，莱塔新政府在国会并不拥有多数席位，而且也正因如此，如果莱塔政府的任何行动与贝鲁斯柯尼个人利益或政治战略发生冲突时，就有遭到立即否决的威胁。

这些都意味着，贝鲁斯柯尼不仅能够继续躲过司法制裁(一般认为这是他参与政治的重要动机)，而且他还能确保他的政党因为选举法修改而受益。

更棒的是，由于贝鲁斯柯尼是在背后运作，并未加入组成政府，他将能够躲过意大利经济困境的责任。比起最近一次大选的经验，到今年年底时，他应该能够更振振有辞，把意大利的种种问题归咎于中间偏左势力、支持欧元的技术官僚及德国，自许为对抗格林罗五星运动乱象的民族救星，届时五星运动或许已成了意大利唯一真正的中间偏左政党。

所以，欧洲金融市场这个星期所庆祝的消息，其实是贝鲁斯柯尼以意大利政坛关键力量姿势再度崛起，而且也因此成为决定意大利究竟是会遵守德国与欧盟所提经济条件、或是可能走向脱离欧元的最终调停角色。如果当初是公开选举贝鲁斯柯尼成为意大利总统或是总理，投资人的高兴程度绝对会比现在来得低。(完)

(编译 张明钧/蔡美珍; 审校 孙茉莉)

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