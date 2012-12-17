《Kaletsky专栏》欧洲需要蒙蒂领导意大利更甚以往

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 蔡美珍

路透纽约12月13日 - 还记得欧元危机吗?在2012年的多数时间里,政治人物、投资人及企业领袖几乎一致认为,欧元区瓦解的可能性将对全球经济构成巨大风险.而如今,欧元兑美元比六个月前升值了5%,欧洲股市在同样这段时间的表现,比美股高出11%,而意大利公债已跃居今年表现最优的投资产品之一.

本周颁发给欧盟的诺贝尔和平奖,以欧盟的组织结构而言,代表领奖的三名男士,都有资格冠上"欧洲总统"的头衔.随着这个奖项的肯定,欧元危机彷佛几乎已经结束.

前意大利总理贝卢斯科尼这个月重回欧盟舞台,大肆诋毁现任的技术官僚政府,但现任政府正是带领意大利重回严谨财政之路、因而救了欧元一命的功臣.

贝卢斯科尼攻击现任总理蒙蒂的举动,让过去那些质疑欧元能否持续存活的争议复活.意大利股市、债市及欧元全都大跌.在欧盟外交圈,担心德国与二线国家将再度冲突的焦虑气氛大幅升高.

贝卢斯科尼在一次重要电视谈话中暗示,接下来可能发起对抗德国的行动.他抨击蒙蒂政府惟德国马首是瞻,指控德国操弄债市利差,给意大利政府扯后腿.贝卢斯科尼表示,这些债市利差是德国设计出来的诡计,好拉下他领导的民选政府,而德国企业及银行则以人为推高的借贷成本,压垮意大利的竞争对手.

德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)立刻予以反击,但这可能是不太聪明的作法.韦斯特威勒说,德国不会干涉意大利国内政治,但德国绝不容许成为民粹选举的攻击目标.

韦斯特威勒并未详细说明他要如何防止德国成为意大利民粹主义的攻击目标,这将是非常艰难的挑战.根据金融时报/Harris的一项民调,83%的意大利民众认为德国在欧盟的影响力"太强烈".不过有两个人绝不会希望两国关系和好:蒙蒂和德国总理梅克尔.从这两人所面临的政治压力来看,德意两国关系修好,可能是意大利选战的一个意外结果.

贝卢斯科尼引发国会提前改选,这个赌注已经超过他的筹码.贝卢斯科尼的人民自由党支持率落后Pier-Luigi Bersani的社会主义政党,差距20个百分点.而Pier-Luigi Bersani支持蒙蒂的改革措施,几个比较小的中间路线政党也支持蒙蒂.当明年新税开始实施时,这股支持力量可能减弱.但由于大选在2月进行,没有多少时间让厌恶税负的不满情绪发酵,也不够让贝卢斯科尼重新建立他的政治机器,重塑一个可靠领袖的形象.

结果就是,蒙蒂的改革大计现在很有机会赢得一次适当的民意授权.若果真如此,蒙蒂可能会让Bersani出任总理,而他自己则担任总统.意大利总统一职的象征意义居多,但在宪政危机时,总统变得很具影响力,而意大利差不多每个月都会来一次宪政危机.蒙蒂如果坐上总统位子,将是德国及欧洲政界所乐见的,它们将认为这是意大利政治稳定及致力改革的一项保证.

比意大利由谁领导更为重要的问题在于,欧洲所谓的"经济改革"究竟是什么?如果改革就是永无止尽的节支和增税--也就是贝卢斯科尼企图推翻的东西--那么意大利民众大概也会投票反对.另一方面,如果改革是让经济开放引入更多竞争,减少官僚体系阻力,挑战既得利益势力,那么选民可能会投票支持.蒙蒂的中间路线支持者应该坚持,必须让意大利的财政公信力恢复到一定程度,而能够不再需要节支.在下一个改革阶段,减税及财政宽松措施,应该搭配促进成长的结构性改革.

国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会及欧洲央行是有可能支持意大利采取有利成长的改革计划,这种计划是将放开管制与温和财政刺激结合在一起.唯一的阻力在于德国政府,德国政府经常将开放竞争的改革与节支需求混为一谈.蒙蒂努力向梅克尔说明竞争力与节支是两码事,蒙蒂的成果比任何欧盟政治人物都要好.他的沉默外交努力,已经与法国及西班牙联手形成一道对抗过度节支的战线,对于欧洲这项争论的影响,远胜过贝卢斯科尼那种正面冲突.

虽然蒙蒂企图软化德式节支路线的努力尚未成功,但梅克尔明年也将面临大选考验.这将使梅克尔更容易受到外交压力影响,因为现在德国最不希望再度爆发欧元危机.如果意大利选出一个理性的领袖,明年将是非常理想的时机,由意大利、法国、西班牙联合淡化欧洲的节支执着,这是贝卢斯科尼那种夸大的反德姿态绝对无法做到的.(完)

(译文审校 高琦)

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