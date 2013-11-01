《Kaletsky专栏》别以为欧元的涨势会一直持续

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky

路透10月31日 -欧元是怎么了？对许多企业和投资者来说，汇率比股价和债券收益率更重要，就更不用说那些在全球搬来搬去的家庭和普通游客了。欧元这么不声不响地走强，让人大吃一惊，本周一欧元/美元触及2011年以来高位，自9月以来已经跳涨了5.5%，自7月初以来的涨幅超过8%。这种凌厉的涨势推动欧元/日圆也升至2008-09年金融危机以来高位，意味着欧洲出口企业正在丧失竞争力，在欧洲居住或旅行的美国人和亚洲人感到郁闷，许多经济学家也开始担心欧洲初露萌芽的经济复苏将会夭折。

相反，真正的金融市场玩家，却似乎比几年来的任何时候都更加热衷于欧元的上涨。投机客持有的欧元多头仓位已达2011年夏季以来最高--而在过去十年里，只有雷曼破产前的一段时间才高于2011年夏的水平。显然，这两次投机仓位增加后，随之而来的都是欧元的大幅下滑，因为外汇市场通常会在看涨人气达到极致时发生反转。不过，还有一个更深层的原因，可以说明欧元看起来锐不可挡的涨势将要出现逆转。

汇率的趋势一般都要延续多年，实际上欧元兑美元的长期走势几乎毫无疑问仍处在下降通道，尽管过去几个月录得巨大涨幅。

欧元兑美元的下降趋势在五年多以前就明确形成。欧元自2008年4月触及纪录高点1.60美元后经历了几个涨跌周期，但周期的高点和低点一次比一次低。本周之前上一个高点是2011年4月的1.48，再之前是2009年11月创下的1.52。低点依次在2010年6月和2012年7月触及，均在1.20左右。预测明年前后会再度测试这一水准，这似乎是很靠谱的事。

美元兑欧元(和以前的德国马克)长期趋势的交投方向主要取决于美国事件，而非欧洲事件。美元在1980-1985年期间强劲上涨，得益于里根总统任内对美国地缘政治实力信心高涨且经济回春。在1985-1991年期间，美元则是大幅下跌，因为里根和之后的总统老布什主动推行美元贬值政策。美元横盘整理到1995年，随后大幅上涨直至2001年，因为在克林顿总统任内美国经济飞速成长且财政状况改善，联邦预算赤字首次完全被消灭。而在小布什当选总统的几周内，这种趋势就出现了逆转。从2001年1月到2008年4月，美元几乎是一路下跌。

这几十年的时间里，欧洲事件，甚至是德国重新统一、苏联瓦解和欧元诞生这些大事件，都只是主调身边的伴奏。决定汇率长期趋势的似乎是全球对美国信心的起落。

目前对欧元而言，关键问题是这种信心会否进一步消退或回升。美国经济会加速成长吗，一如多数投资者及美联储目前的预期？美国政府是否会因为本专栏过去两周所提到的那几个原因而打破预算僵局吗？如果这两件事的其中一个或双双实现，那么欧元走势的逆转或许会出现的相当突然。

如果是这样的话，很多担心出口竞争力的欧洲分析师、投资者和商人就该高兴了。但他们应该小心对待他们所期盼的情况。强势欧元已经损及欧洲出口商，但却是出人意料地有利于稳定欧元区的宏观经济。

从纯粹的经济角度说，强势欧元已开始促进欧洲经济恢复平衡，使其降低对出口的过度依赖，同时加大内需带动下的经济成长。这种恢复平衡是健康趋势，因为欧洲的贸易顺差增加得太多，达到难以为继的程度，其贸易伙伴已经无法接受，本周美国财政部汇率操纵季度报告就史无前例地批评德国贸易顺差问题，就说明了这一点。

其次，强势欧元使得欧洲的政治争论由撙节向货币和财政扩张倾斜，从而会带来意料之外的政治利益。在夏季以前，德国央行一直在强烈抨击欧洲央行，因其支持意大利和西班牙债券市场，并扩大针对疲弱银行的宽松信贷。但外界却一直很难认真看待欧央行宽松政策令欧元贬值的严厉警告，即便在德国也是如此，而且欧元还是全球最强劲的货币，不仅兑美元升值，兑日圆、英镑、瑞郎和人民币也都在上涨。

因此，欧元令人意外的韧性把德国央行货币政策强硬派转变为欧洲版的茶党，即一些常发牢骚的老人喋喋不休地谈论不负责任的货币及财政政策，但似乎又不能确定通胀或者通缩危险是否临近，也不能确定银行放贷是太慷慨还是太吝啬，汇率是太弱还是太强。

随着德国央行以及德国、奥地利和芬兰提倡节支的盟友已经置身局外，法国、意大利和西班牙也能够放宽其财政节支计划，推动刚刚萌芽的经济复苏起步。与此同时，欧央行总裁德拉吉实际已拥有充分的空间，可以“不惜一切代价”保卫欧元，进而恢复对意大利和西班牙债市及银行体系的信心。迄今为止一切还好，但如果欧元转为长期下跌趋势，情况会如何呢？(完)

(编译 郑茵/王翔琼/李爽 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。