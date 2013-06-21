《Kaletsky专栏》市场是否在铸下另一大错？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 朱晓军/石冠兰/兰秀娟

路透6月20日 - 自从美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克四周前首次提及美联储今年稍晚可能开始削减量化宽松计划以来，全球股市已经蒸发了逾2万亿美元市值，而全球债市的损失可能远大于此，后者更难估计。

伯南克在周三用了近一个小时来回答媒体问题，试图解释美联储的利率和量化宽松政策。结果，全球股市和债市进一步暴跌。这是否意味着伯南克并非真的想对金融市场释放信号并加以安抚，而相反，他是在试图帮助投资者准备好迎接加息和更艰难的岁月？有没有这样一种可能，市场只是误解了他在周三的新闻发布会和5月22日的声明？

我在本专栏里已经反复解释：缩减宽松计划不会在今年年底之前开始，而且金融市场误解了美联储的意图，部分是因为分析师和交易员既得利益的缘故。他们的生计就取决于让世界相信经济政策是极不稳定和不确定的。

如果像伯南克所承诺的那样，货币政策可以预见而且稳定，那么那些在华盛顿的美联储观察员的职位和薪水都将不保，短线投机客也将无利可图。但也许这个观点是错误的。

毕竟，投资者听完伯南克对美联储计划一个小时的阐述后，股市和债市价格持续下跌，而且波动性更为剧烈。即便现在伯南克以前所未有的透明度、精确度和权威性，列出货币政策收紧的条件，投资者可能也只是得出这样的结论：美联储真的要在近期开始缩减货币刺激举措了。而这与5月22日以来本专栏以及许多其他评论者的看法都相左。

比如，高盛就在伯南克新闻发布会后发表声明，坦率承认他们此前对美联储政策较为放松的观点是错误的，他们已经改变看法：“我们曾预计美联储会释出温和信号，伯南克将安抚市场，但恰恰相反...美联储比预期中更为强硬...我们原本预计12月开始缩减量化宽松举措，现在看来提前缩减的可能性提高。”

如果缩减的时机远早于年底，那么这对金融市场和世界经济而言真的是坏消息。毕竟，货币政策被普遍视作推动全球经济复苏和股市自2009年初翻番的主要推手。如果美联储撤出货币刺激的时间确实早于先前预期，那么可以推论，成长预期和资产价格都将下滑，而这正是5月22日以来发生的事实。

不过，对于本周美联储新闻发布会还可能有其他两种解读。其一是误解伯南克5月22日言论的分析师和投资者又犯了同样的错误。其二是即便美联储真的在12月之前开始撤出货币刺激，却并不会造成现在许多投资者认为的那种重大创伤。

这两个问题密切相关。伯南克周三对于几个关键点阐述得极为详细。他几乎保证不论经济状况如何，2015年之前短期利率都将保持零水准。他强调了6.5%的失业率不是升息的指标或“触发因素”，而仅仅是一个“门槛”，在那之前升息根本不可能被纳入考虑。他并表示美联储的目标是将失业率降至远低于6.5%，即使达到上述门槛之后，只要通胀率低于2.5%，货币刺激就仍会延续。他还反复表示，没有削减量化宽松举措的时间表，只有在美联储的就业和增长预期目标明确达成，今年才会考虑削减刺激规模。

综合所有上述承诺，可以得出一个明确的暗示。只有在就业和经济活动强劲增长且符合联储最新预估，以及有充分的理由相信这些正面趋势将得以维系的情况下，美联储才会考虑缩减货币刺激规模。

鉴于美联储本周发布的预估远远优于多数市场分析师的预期，结论自然是，只有在美国经济状况确实大幅优于投资者当前预期时，美联储才会祭出缩减刺激规模之举。换句话说，不是经济状况意外向好，就是美联储继续全力推行刺激政策。伯南克曾多次避免提及一种可能性，即美国就业增长放缓和货币刺激规模缩减同时发生。然而，这却正是目前许多投资者和分析师所预期的。

是否真的有这种可能，那就是市场只是误解了某个跟伯南克5月22日言论一样重要的事情，而且即使美联储本周澄清了政策方向，但市场仍继续怀有该误解？

对于信奉有效市场无所不知的人来说，这种说法似乎很可笑。但金融市场过去犯过众多严重的错误。

在截至2008年的10年间市场所犯的错误多数是因为过度乐观：美国抵押贷款债券和房地产市场泡沫，以及之前的互联网泡沫。但自2009年以来，金融市场犯错的原因则完全相反：拒绝承认2009年4月起有力的一波牛市，过分夸大欧元区解体的可能性，以及最近对美国预算赤字和“财政悬崖”的盲目恐慌。市场对伯南克周三言论做出的即时反应，看起来就是因为看法悲观而犯下错误的最新例证。(完)

(译文审校 杜明霞)

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