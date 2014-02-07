《KALETSKY专栏》金融市场此波焦虑背后的真相

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 石冠兰/隋芬/戴素萍

路透2月6日 - 是什么造成了新年后金融市场突发的焦虑？我们或许可以在美国东部时间周五早上八点半时找到答案。

几乎所有人都认同，这次市场震荡与几个新兴经济体--包括土耳其、泰国、阿根廷和乌克兰等，所发生的惊人事件相关，这随即又引起了对一些重要经济体的忧虑，比如中国、俄罗斯、南非、印尼和巴西。

但是为什么这种接近恐慌的情绪能同时冲击这么多新兴市场呢？

对此有四大方面的解释。目前的波动走势是标志着自2009年3月以来资产价格直线升势的终结呢？还是仅仅又是一次“逢低买入”的机会？这主要取决于每个因素的相对重要性。

多数看法是将新兴市场不稳定走势归咎于中国，尤其是新年那天中国公布的悲观经济数据。

如果中国真的是主因，那么投资者反倒可以释然了。不是由于中国的疲软和信用收紧仅仅是幻觉，而是因为基本上全球各个企业和投资者意识到中国放缓已经有一年多的时间了。中国政府其实也是如此。

中国当局已经实现了他们所追求的经济放缓与信用收紧，现在当局既有办法也有意愿防止信用进一步收紧，以及防止经济增速较目前7%左右水平大幅降低。

市场动荡的另一个解释，是美联储12月决定缩减货币刺激所造成的全球信贷环境紧缩。这个威胁看起来也要比实际的严重。

在很多新兴经济体，金融环境无疑已经恶化。但把这些归咎于全球信贷紧缩，却并无道理。美联储还在以每月650亿美元的速度购债，同时日本央行也在以平均每月580亿美元的幅度扩大资产负债表--而且很有可能的是，在未来几周有更激进的货币宽松政策出台。

更重要的是，现在已经很明显，美国、日本和欧洲近零的短期利率会一直维持到进入2015年相当长时间以后。至于长期利率，从去年年底以来已经下跌许多，虽然2016年起可能因货币环境收紧的预期而升高，但现在其实还早。因此，并不能将这场金融动荡的肇因归于信贷收紧，或者是对于美国、欧洲或日本利率上升的担忧。

如果发达世界的信贷仍旧充裕，利率也在下降，那这么多新兴经济体发生资本流出，又该如何解释？其答案可能在于两个问题，而这要比中国经济放缓或美联储缩减刺激，都更让人担心。

新兴经济体面临的最大威胁，是国内资本逃离--因为国内储户和企业，对储蓄的安全性、本国货币的完整性或是政治体系的稳定性，已经丧失信心。

当国内资本开始撤走，有可能快速压垮表面坚固的政治防御，如外汇储备、货币紧缩政策或者看似良好的贸易账户。当资本撤离加速，越来越多国内储户将对政府失去信心，情况将进一步加剧，之后就是更严重的经济和政治动荡。

金融恐慌继而导致政治动荡，这个恶性循环有可能迅速恶化成死亡漩涡，最终结果恐怕就是革命和军事政变。许多新兴市场是有这个前车之鉴的。

但在叫喊世界末日到来之前，我们应该要记得，这种恶性循环也是可以逆转，并转化成良性循环的--只要国内政策和全球经济环境稍有改善，就通常能看到这样的结果。

让我们看看对近来市场惊人震荡的最后一个可能解释。

全球金融市场从大涨突然转向至惴惴不安，或许主要的原因是美国经济数据恶化，而这一切是从美国1月10日公布意外疲弱的就业报告开始。

分析师认为这个报告不能算是偏离正轨，因为美国天气异常寒冷。而该报告的确与多数其他数据不一致，像是上周的国内生产总值(GDP)数据就显示美国第四季经济成长强劲，尽管政府暂时关闭。民间领域则以5.1%的荣景增速扩张。

对于这些分歧的讯息，许多投资者选择了异常疲弱的就业数据，虽然鲜有人认为该数据正确无误。

但这应该并不令人意外。金融市场除了受到投资人本身的看法推动，也取决于投资人怎么看待其他投资人的看法。

诚如我常在专栏里所言，自2009年中以来美国月度就业报告大致已决定了全球金融市场的走向。在2008年雷曼兄弟危机以后，投资人似乎就是不准备相信全球经济有所复苏，除非他们能够见到美国就业强劲成长的证据。

因此，良好的美国就业数据可能是金融信心重振与否的重要条件，不仅对华尔街来说是如此，对伊斯坦堡、莫斯科和圣保罗亦然。

最新的美国就业报告将在周五美东时间上午8:30出炉。我们很快就会发现这个听来简单化的理论是否有道理。(完)

(译文审校 屈桂娟)

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