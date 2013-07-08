《Kaletsky专栏》英国经济好转的功劳应该归谁？

图为英国央行总裁卡尼，他在上任首日参加在央行总部举行的货币政策委员会简布会。 REUTERS/Jason Alden/pool

(本文作者是路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 白云/张若琪/李春喜/兰秀娟

路透7月5日 - 前加拿大央行总裁、现任英国央行总裁卡尼周四主持了他走马上任后第一次货币政策委员会(MPC)月度会议。这次会议没有改变货币政策，但卡尼俨然已被当做英国经济的救星。

英国广播公司(BBC)甚至以任何一位中年白人男性都梦寐以求的溢美之辞夸奖卡尼，把他的外表和发型与影星乔治·克鲁尼(George Clooney)相提并论。卡尼或许可以继续沉浸在阿谀奉承之中，因为他真的很幸运，能在恰当的时机谋得一个恰当的职位。

他成为英国央行总裁的这个时点，恰逢经济数据开始显示英国经济正在摆脱有史以来持续时间最长、程度最深的衰退。经济好转的主要原因之一是房价和抵押贷款突然回升，而这正是推动英国经济增长的传统动力。

这一改善在政府支持的、大胆的新借款计划中相应得到体现。根据该计划，购屋者只要拿得出房屋净值的5.0%，英国财政部将为其新的抵押贷款提供担保，担保金额最高可达60万英镑。

虽然财政大臣欧思邦在3月预算案中宣布这一大胆政策时，意外没有得到媒体的很大关注，但英国的房屋业主和银行家却很快掌握契机。

英国各地房价因而迅速窜升，抵押贷款回升至雷曼兄弟危机以来最高水准，房屋建商股价几乎上涨一倍。而这些全都是在政府鼓励方案2014年1月起从新成屋扩大到中古屋和再抵押贷款前就出现的现象。目前，现金宽裕的买家因对于房地产将自2014年起出现全面热潮充满信心，把房价越喊越高，跑在政府补贴措施的前头。

外界原普遍期待卡尼的“激进货币行动”，但鉴于对政府抵押贷款补贴的强烈反应，或许额外的量化宽松(QE)已无必要。英国央行提供商业银行流动性，以支应政府计划的信贷扩张，并维持短期利率于近零水准，或许就足够了。

英国央行货币政策委员会的强硬派人士曾一再让前总裁金恩对祭出更多QE措施的要求受挫，然卡尼或许毋须试图说服这些强硬派，只要多发表一些演讲，提出他在加拿大所运用的“前瞻性指导”，让投资人相信后续几年利率将维持在近零水准，就能活络英国经济。

但如果卡尼和欧思邦成功地在英国引发一股房地产和抵押贷款市场荣景，对英国经济会带来什么影响？

让经济顺着房地产升值和抵押贷款扩增的势头复苏，将使英国回到雷曼兄弟垮台之前的老路，即由借钱负债和消费者来带动增长。

那将意味放弃从消费和服务转型至出口和制造的“结构重新平衡”努力。金恩曾认为英国经济要能复兴，重新平衡结构是不可或缺的。但金恩的观点已经无关紧要，而其经济管理的纪录暗示，或许已经有些人对他的分析抱持一定程度的质疑。

传统看法认为，经济重心从服务回归到制造业将带来益处，但英国经济的历史表明，这种看法可能是错的。

在2008年金融危机之后的五年，英国努力使经济回归平衡，但经济表现非常糟糕。国内生产总值(GDP)在七国集团(G7)排在倒数第二，仅在意大利前面。

而衡量生活水平和生产力的人均GDP指标则表现更差，较2008年的峰值下降6.7%，且2010年以来尚未出现复苏迹象。工业生产数据也同样糟糕。尽管官方努力促进制造业发展，而且英镑在08年后不断贬值，但英国的工业生产比法国表现还差，由2007年5月的高点下降13.6%，法国则下降13.5%。

但中长期来看，在经济结构调整看法蔚然成风之前，英国经济表现则呈现出截然不同的画面。

虽然危机后英国位列全球最疲弱的经济体之一，但在1993-2012的20年间，英国实际上是G7中最强的经济体，即便经济在过去五年表现很差。

1993年以来的20年间，英国人均GDP累计增长了50.1%，把以40%增幅位列第二的加拿大远远甩在了后面，而且远超美国的32%、德国的29%和法国的22%。

因此，乾脆抛开调整经济平衡这个念头，而是再造雷曼破产前那样以服务和消费为导向的经济模式，看来并不是一个那么糟糕的主意。

1993-2007期间的经济结构，依赖于金融和商业服务、媒体和娱乐业、科研和精英教育、甚至是物业投机。这与金恩梦想的以制造业和出口为核心的德国式经济结构比起来，可能更适合于英国的相对优势。

换句话说，可能在梅杰-布莱尔-布朗执政期间，英国事实上是在正确的方向上前进，而只是在雷曼破产后走错了方向。历史甚至可能会得出这样的结论，布朗对英国经济正确结构的设想要好于金恩的想法。但当然没有人会这么看。

如果房地产业和抵押负债的荣景成功提振了英国经济，而且目前看来成功的可能性很大，功劳将归功于由保守党领导的政府和英国央行新的领导班子。保守党可能将在2015年的大选中获胜。

欧思邦将被拥戴为政治天才，卡尼亦将被赋予英国经济拯救者的美名。这就是在适当的时间站上正确的位置所带来的好处。(完)

(译文审校 张明钧)

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