《Kaletsky专栏》为什么这次市场不担心美国政府停摆

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky 编译 石冠兰/朱晓军/隋芬

路透9月26日 - 对美国货币政策的全球性恐慌潮退却了，然而华盛顿却在酝酿着另一场茶壼里的风暴：预算与奥巴马医改之争下周一将达到沸点，之后，为了避免10月中债务违约，必须表决债务上限议案。这些危机的最终结果已成定局。正如议员麦凯恩本周对媒体所言：“最后我们不会让政府关门，奥巴马医改的经费也不会中断。”他几乎可以再加上一句说债务违约也不可能发生。

但究竟华府将如何设法躲过这些危机呢？就像麦凯恩所说“我不知道所有过程情节，不过我己看过这部大戏最后如何结束。”市场很自然会担心，在达成大致可以接受的对策之前，种种情节转折可能构成一部经济面的恐怖片，企业和消费者信心受打击、经济成长遭拖累并引发全球股市一波大跌。毕竟这就是2011年7月美国几乎债务违约时的场景。

那么，未来几周出现类似情况的机率有多大呢？这次的风险要远远小于2011年，因为四个事件已经改变美国预算之争的生态。

首先，2012年大选决定性地影响了华盛顿的势力平衡，不仅奥巴马总统获得了新的民意背书，同时也改变了刺激两党的政治诱因。在去年11月之前，奥巴马所面临的威胁是，若财政僵局影响经济复苏，他可能会输掉竞选连任。而相对的，共和党可以冀望如果经济成长不顺而趁机拉抬声势。而现在，情势逆转。奥巴马再也没有竞选压力，因此他可以甘冒展开预算大战的风险。另一方面，共和党议员如果赌注下过头，恐怕会丢掉自身席位以及共和党在国会的控制地位，特别是现在民调显示，一旦预算问题影响经济成长或引发市场大跌，共和党将被视为罪魁祸首。

其次，随着经济复苏，美国财政赤字逐步减少，政府预算前景也已经发生改变。因此，公众对政府借贷的极端质疑态度已经减弱，同时普遍支持艰难的预算缩减政策。

第三，2011年预算危机以来实施的大额开支缩减，给进一步大幅削减可自由支配项目留下的空间不大。财政保守人士目前承认，规模足以改变预算前景的项目只有社会保障、医疗保健和国防--但这些项目应该会受到年长人士和保守选民的大力支持。

反过来，这又意味着第四个政治上的转变。共和党人不再试图要求进行大规模开支缩减，来换取他们对预算案的支持。共和党领导层以前坚称，债务上限每提高一美元，就必须相应地削减一美元的公共开支，但现在他们已经悄然放弃了这个“贝纳规则(Boehner Rule)”。现在，共和党人利用预算投票权来推动政治诉求--废止奥巴马医改方案，但此举只具有象征性意义，因为它没有提供与奥巴马妥协的空间，因此也没有实施的可行性。

如果预算和债务投票仍与缩减开支或医疗方案、社会保障相绑定，那么矛盾的是，这些更加现实的目标将更可能造成僵局，因为共和党人可能合理地预期奥巴马将在危机过后作出一定让步。但无论国会施加何种财政压力，奥巴马都不会放弃他最重要的立法成就--全面医疗改革法案。寄望奥巴马用医疗法案来交换预算案投票，就像是要求他在电视上赤身裸体或是对伊朗发动核攻击一样绝无可能。因为所有人都理解这一点，包括多数民调受访者以及共和党政客，所以最好把这场预算和债务上限的争论看成是一场精心设计的迷局。其目的并非赢取奥巴马的真正妥协，而是暗示共和党的温和派将最终“背叛”其党派，并与民主党人一起投票避免财政灾难发生，正如他们在1月的财政悬崖时所做的那样。

一旦了解这些情况，未来几周的事就很好预测了。参议院的投票将使奥巴马医改方案的融资重新归到预算议案，修改后的议案将送回众议院，众议院的共和党领袖将不得不将议案付诸投票，因为不这么做就意味着要为政府关门全权担责。议案会像1月的财政悬崖解决方案一样获得通过，主要是靠民主党人投票，部分温和派共和党人会投赞成票，许多共和党人将弃权。

等预算迷局的这一部分完结，围绕债务上限解决方案也会有一场类似博弈在参众两院之间上演。这一次，共和党也许会附加一些民主党能勉强接受的条件，比如批准Keystone石油管道，或是针对医改方案与社保体系的一些微小改革。

不过，相比本周的预算辩论，共和党在债务上限投票中讨价还价的能力甚至会更弱。假设他们下周作出让步以避免政府关门，共和党会发现，即便与总统的争论还是围绕医保，他们也不太可能为不提高债务上限所可能导致的破坏力更大、更痛苦的政府关门去辩护了。因此极有可能的是，如果预算问题下周得到解决，债务上限问题也将在几周后轻松过关，就跟1月份财政悬崖的投票之后一样。

总而言之，美国的财政不确定性基本过去了--而且一旦僵局打破，美国的经济和金融市场可能会像弹簧一样迅速恢复活力。还记得去年1月财政悬崖问题解决后，都发生了什么吧。(完)

(译文审校 蔡美珍/侯向明)

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