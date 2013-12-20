《Kaletsky专栏》市场总算接收到伯南克缩减刺激措施的信息？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky

路透12月19日 -谢天谢地，总算结束了！在昨晚美联储主席伯南克宣布将逐渐缩减美国货币刺激政策之前，金融市场的表现一直沉闷乏味，而且令人心烦。就像是长途旅行中孩童在汽车后座不断嘀咕：“爸爸，我们到了没有？”实际上，对美联储何时缩减政策的不耐烦，破坏了对许多投资者而言可能是有史以来金融市场最美好的一段时期。在此期间，市场攀登前所未达的高点，历经前所未见的货币措施。

假设所有人对伯南克5月时的讲话信以为真，那会怎样？伯南克当时称，美联储将继续以每月850亿美元的速度购债，直至联储绝对确信失业率将降至6.5%，而且只有在统计数据明确证明确实发生改变之时，才会扩大或缩减购债。投资者可能会和我当时暗示的一样，断定在2013年底之前美国货币政策不大可能有重大变动。

如果没有在春季和夏季因为“缩减购债的爆炸新闻”而受创，全球股市今年本该是10年来表现最强劲的一年。如果是这样，也就不会有人因为“9月的意外”而感到震惊或是尴尬了；当时美联储面对黯淡无光的经济数据，非常明智地选择维持货币刺激规模不变，尽管这让那些没来由押注联储会及早缩减购债的分析师一下子手忙脚乱，因而倍感愤怒。投资者本来可以对本周美联储决定开始缩减刺激规模做好充分的准备。毕竟，近来一系列强劲的美国就业、房屋和生产数据表明当前经济环境强劲，这是伯南克一直以来设想的削减购债的必要条件，而在伯南克讲话的同时，在城市另一端的参议院批准了国会预算协议。

我们来探寻一下本周这些华盛顿重大事件对经济和金融前景的影响。对美国经济而言，美联储缩减刺激外加国会两院一边倒地支持预算协议，无疑都是好消息。预算协议基本上确保至少到2015年税收和公共支出的稳定，甚至可能一直保障到2017年1月下一任总统就职。同时美联储在宣布缩减刺激计划的同时又承诺，“在失业率降至6.5%以下的很长时间内”，仍将维持利率在目前水准，这差不多就是说在进入2015年后很长时间里不存在收紧货币政策的可能，且美联储对于近零水准利率的承诺要比以前更有力更明确。

最重要的是，美联储现在绝对清晰而明确地表明了伯南克今年一直试图向市场传达的两个关键讯息。第一，美联储逐步放缓资产购买并不对利率前景有暗示作用，美联储将确保短期利率稳定维持在零水位附近。第二，只有在美国经济恢复至接近充分就业的状态时才会开始升息。而考虑到近来有数以百万计的员工离开了就业大军，可能需要美国在远高于长期趋势的水平上快速发展几年时间，才有望实现充分就业。

因此，美国货币状况现在实际上获得了保证，在经济实现长期高于趋势增速前，都将维持强刺激性政策。这意味着，甚至在美联储开始考虑升息前，美国国内生产总值(GDP)将必须以3.5-4%的速度增长至少一两年。这听上去可能过于激进，毕竟过去四年的年度增速只有2.4%。但实际上，3.5-4%的增速是个非常温和的目标。自2009年后半年美国民间部门，剔除政府支出效应后的增速，已经达到了3.4%的平均增速。受政府减支效应影响，整体GDP增速已整整降低了一个百分点。但现在公共支出削减的政治硝烟已经消退（即便在茶党内部），美国财政政策也已转为中性，中性财政政策将美国经济增速带回3.5-4%的水平看来唾手可得。

因此，对于美国经济活动和就业来说，美联储缩减购债、预算稳定以及美联储明确承诺零利率政策似乎都是极有利的消息。但对金融市场而言，形势愈发让人摸不着头脑，即便美国经济像所说的那样加速成长。

虽然美联储继续承诺未来几年控制短期利率在近零水准，但美国经济成长加快将给长期利率带来上行压力。尽管长期利率或许已经出现很大程度的提高，但随着经济加速，债券和其他固定收益证券可能或多或少会受到影响。这会冲击股市和房价，虽然历史经验表明，经济上行时期，经济活动和营收增幅转强给股市带来的好处通常都会超过长期利率上升带来的压力。

金融市场面临的另一个挑战是，从美国经济活动增强中受益最为明显的美股，目前却是全球最昂贵的股市。美国经济成长加速可能巩固全球经济复苏，这样一来，亚欧股市表现可能远远超过美股，因为美股目前的价格可能已经反映了经济强劲复苏，而许多亚欧股市目前反映的仍是经济低迷。若果真如此，事实将再次证明美联储就是全世界的央行。(完)

(编译 李春喜/郑茵/石冠兰/李爽 审校 龚芳/艾茂林)

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