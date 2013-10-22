《KEMP专栏》为什么必须对银行从事商品交易保持警惕

图为纽约华尔街街标，背景是一面巨型美国国旗。 REUTERS/Chip East

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月21日 - 美国参议院金融委员会1955年在报告中写道：“银行控股公司的活动必须局限于管理和控制旗下银行”，对相关立法活动持赞成态度。立法活动最终变成了“1956年银行控股公司法”。

“银行控股公司不得管理或控制与银行业务没有密切关系的非银行资产，”该委员会继续写道。

银行控股公司被要求剥离在非银行企业中的持股，并被禁止购买新的这类股份，但有些严密限定的例外情况。

“本法案对于剥离非银行资产的要求，将有助于把银行企业限制在自己的领域之内，”该委员会总结道(S Report 1095, 84th Congress, 1st Session)。

“豁免被限定在最小范围。根据条款，不会禁止银行控股公司的运营，但将被限定在银行业务活动被接受监管，以符合公共利益。”

**禁令与豁免**

“1956年银行控股公司法”现在仍然有效，尽管1990年代放宽金融监管的潮流已经大大削弱了它的效力。

禁止银行混业经营和从事非银行活动条款的豁免范围，已大幅扩大，允许银行从事比以前更广泛的活动。

美国的一些最大银行，包括高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)在内，现在都拥有实体商品交易部门，或者根据各修正案规定的豁免条款寻求获准建立这样的部门。

大部分类似实货交易获批，因为豁免条款允许与金融业“密切相关”、“附带性”或“补充性”的业务。高盛和摩根士丹利也受益于一条保留条款(grandfather clause)，该条款似乎豁免了其在1997年以前参与的大宗商品交易。

但金融危机发生后，1990年代和21世纪初放松管制的思潮被更审慎的观念所取代。作为银行业监管者的美国联邦储备理事会(美联储/FED)，以及国会议员均开始质疑，是否该批准银行介入大宗商品交易和其他非银行业务。

“银行控股公司法”经过若干修正，已经变得乱七八糟。很难说美联储有能力让银行退出实货交易，即使它希望那样做。

但是作为原则问题，有必要刨根问底--对于放任银行将业务扩展至持有、仓储、运输、转换和处理与期货等金融衍生品相对的实货金属，为什么决策者应该保持警惕？

**效率、流动性和竞争**

休斯敦大学的Craig Pirrong为银行的大宗商品实货业务辩护，称这基于效率和流动性的原因。

“我通常支持自由进入的原则，还有(至少基本上)保证成本收益内部化的政策，”Pirrong最近在Streetwise Professor博客中写道，“完全禁止银行参与该业务可能降低效率和削弱竞争。最好是选择资本规定来消化风险。”

“决定不应该只有两个：银行参与或退出。相反，最好的办法是，根据银行大宗商品业务的风险，向银行征收资本费用，”Pirrong写道。

但正如Pirrong解释的那样，问题隐藏在细节中。资本费用应该定在多高？“问题在于，收费标准是应该准确反映相关风险，还是设定为惩罚性的水平呢？”Pirrong这样问道。

他的结论是，通过资本费用来规范银行大宗商品业务，“在原则上行得通，但实践中可能演变成一场灾难。如果美联储真心想要银行退出大宗商品市场，我更希望它直截了当地行动，而不是躲在后面，用征收资本费用来达到目的。”

**划清界限的理由**

不过，至少有四个理由可以说明，为何监管者和立法者应该考虑限制银行在实货大宗商品市场中的交易，或甚至直接禁止。

首先，由于大而不能倒的问题，以及来自央行和纳税人的隐性担保，银行从人为低廉的资金成本中受益。

允许银行利用这种优势步入非银行领域，扭曲了其他市场的竞争，并导致资源低效配置。

其次，允许银行从事非银行业活动，将把他们置于大量非银行风险之下，而他们或许因能力不足而无法应对。同时，鉴于大而不能倒问题，银行恐将把这些风险转嫁给央行和纳税人。

Deepwater Horizon钻井平台漏油事故对BP(BP.L)而言几乎是致命的，因为投资者十分担心BP需要支付的损害赔偿，根据石油污染法和清洁水法所面临的罚款，以及来自监管者、政界人士和公众的抵触情绪。

如果是一家大型银行拥有的油井、油轮或输油管道发生漏油事故，那么随之而来的恐慌很可能引发信任危机和挤兑现象。

BP拥有雄厚股本及来自非金融活动的庞大现金流，与其不同的是，银行资本薄弱，现金流几乎完全取决于金融活动。

银行特别容易受到信任危机影响。和BP不同的是，一家面临重大灾难的银行很可能需要向美联储寻求保护，以安抚其交易对手和客户，并保证其可能继续运营。

第三，管控非银行风险可能分散高级管理层的重点，从而偏离对核心银行业务风险的管理。

近期银行遭遇接二连三的巨额罚款及和解费，加之2008-2009年期间整个银行业面临重大危机，说明高层管理人员需要专注于更有效率地管理核心业务，而非分散到伴有不熟悉风险的新领域。

最后，假定决策者希望至少在银行和工业企业之间保留一些差别，倘若允许银行进行实货商品交易，因为这与银行密切相关或互补，那么两者之间应该在哪儿划定界限呢？

如果允许银行业者拥有金属仓库，为什么不允许他们拥有铜线制造业务以及从事铝窗框生产业务呢？如果他们可以加工物理丙烷和家庭取暖油，为什么不允许他们参与零售分销业务呢？

如果允许银行业者从事实货交易，为什么不允许维多公司、嘉能可和嘉吉等交易商建立自己的银行业务呢？

**泛美公司的教训**

这些都不是什么新问题。美国国会于1956年通过了银行控股公司法，以缓和对跨州银行垄断的担忧，尤其是对于泛美公司(Transamerica Corporation)。当时泛美构建了庞大的银行帝国，最终其拆分了在西部11个州的329家分支。

对混业经营的担忧还是次要的。立法者更担心银行会藉由对信贷的控制迫使客户购买其非银行类产品。但泛美公司凸显了允许一家公司同时拥有银行和非银行业务的风险。

据1959年的一份期刊文章，泛美一分为二后，“其非银行业务就剩下五家保险公司、两家房地产开发分支机构、一家金属装配公司和一家水产品包装厂”。

泛美的事例说明了，当允许银行业发展其他业务时会发生什么情况。

有充分的政策依据支持在银行和非银行业务之间维持明确界限。如果绝对禁止不可能，就应要求银行设立一个完全在银行体系之外的单独出资的分支，具有防火墙，没有信贷补贴，而且可以倒闭。

但这是次优解决方案。最好是要求银行坚守本职业务。

银行业确实与其他行业不同。银行拥有其他企业无法比拟的独特优势。但反过来他们也必须接受不同的监管，其中就包括限制在同一个企业组织中从事非银行类业务。(完)

(编译 张涛/朱晓军/; 王翔琼/李爽 审校 隋芬)

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