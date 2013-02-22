《Kemp专栏》英国央行别再以弹性通胀目标自欺欺人

**非理性预期**

设定弹性的通胀目标的危险在于,这几乎是毫不掩饰地通过提升通胀来刺激经济重回正轨.而央行的通胀目标策略能否奏效,甚至还是个未知数.

英国央行认为,只要反映出汇率、能源成本和管制价格的变化,并且不会造成要求加薪的声浪升温,那么物价加速上涨就不会构成真正的通胀.

不过如果薪资升幅继续滞后,那么价格上涨将对造成紧缩效应,经济将继续陷于困境.除非薪资增长加快,否则价格上涨只会妨碍经济增长,而非是刺激增长.由此英国央行的策略(为了增长而容忍更快的价格升速)将注定失败(薪资持续滞后以至于通胀力量无法确立).

英国央行看似也再度搬出了1970年代之前颇为流行的菲利普斯曲线.其基本观点是货币和财政当局总可以拉动更多的产出和就业,只要他们接受更高的物价涨幅.

1970年代的滞胀则打破了菲利普斯曲线所提出的观点,经济学家指出,菲利普斯曲线的最初版本假设消费者和企业会根据预期来采取行动,而这些预期基本上是不合理的.

而增修预期因素后的菲利普斯曲线认为,货币和财政政策在短期内仍然可以通过容忍价格上涨来减少失业,不过只能是通过加大未预期到的通胀来实现.

这看似恰恰是英国央行正试图在做的.尽管政策制定者公开承认八年来通胀率一直未达到2的目标(并且有可能持续下去),其依旧重申2%的目标,以力求"锚定"预期.

锚定的强有力效果已熟为人知,这要感谢行为理论经济学家丹尼尔-卡纳曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯-特沃斯基(Amos Tversky).即便这锚是错误的或不相关的,就像英国央行的2%目标,它也能对预期和行为施加强有力的影响.

问题是理性的投资者和家庭是否会遵从英国央行的弹性通胀目标,抑或是对长期通胀有自身不同的预期.

但是家庭和企业似乎已开始修正他们的预期.英国央行自身的调查显示,公众预期长期内通胀率平均在稍高于3%的水平.通胀率已在该水平上稳定了数年,并且是近些年来英国央行政策成果的准确描述.