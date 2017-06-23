《KEMP专栏》布兰特原油期货日历价差走软 警示明年库存水平难下降

资料图片：2014年2月，BP在北海海域的石油生产平台。 REUTERS/Andy Buchanan

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月22日 - 石油交易员越来越怀疑，石油输出国组织(OPEC)能否在2018年将原油库存削减至五年平均水平，然后把库存维持在该水准。

自OPEC在5月底同意延长减产协议以来，贯穿2017年剩余时间和2018年的布兰特原油期货日历价差已大幅走软。

日历价差是指不同月份交割的期货合约之间的价差，与石油库存预估水平密切相关。

现货交易员和炼厂利用日历价差来对冲储存在油罐区、炼厂以及在运送途中或浮式储油装置储存的石油。

但日历价差也可以被交易员和专业对冲基金用来对未来全球石油库存水平进行投机。

高库存和/或库存上升通常对应正价差结构，即远期交割原油的价格高于近期交割原油。

全球库存处于低位和(或者)下降，通常伴随着逆价差，即期货价格低于现货价格。

库存与价差之间的理论关系，是由经济学家Holbrook Working在1930年代针对美国谷物期货制定出来的。

但这种关系也同样适用于原油，自1990年代以来，布兰特原油在正价差与逆价差之间的变动，反映出库存的增加和减少。

因此，布兰特原油价差成为最受投机客欢迎的，用来表达对原油生产、消费和库存的看法。

自5月25日以后，2017年余下月份的布兰特原油正价差愈发走阔。(tmsnrt.rs/2t0wlxE)

同期2018年的布兰特原油价差变化更为惊人，从小幅逆价差全线转为正价差。(reut.rs/2tAb5Me)

5月24日，OPEC召开上次会议的前一天，2017年12月布兰特原油期货较2018年12月合约每桶溢价0.99美元。

截止6月21日，2017年12月期货贴水2.69美元，在不到一个月的时间里波幅超过3.50美元。(图表：reut.rs/2swMxFu)

**大量库存**

日历价差并不是预测未来库存水平的一个可靠的参考指标，尤其是对于未来几个月之后的状况。价差交易者经常被证明判断错误。

但大幅正价差的出现，暗示许多对冲者和投机客现在预期库存仍高于之前的水平。

分别以沙特和俄罗斯为首的OPEC和非OPEC产油国已承诺，要“不惜一切代价”将经济合作暨发展组织(OECD)的库存水平降至五年均值。

但许多分析师和交易员怀疑，当前的减产水平今年是否足以实现这个目标，或阻止库存明年再次上升。

美国能源资料协会(EIA)预测，2017年全球库存水平平均将下降20万桶/日，2018年将上升10万桶/日。

EIA还预测，到2017年底OECD的商业库存料在29.89亿桶，较2012-2016年间的年末均值高出近2.3亿桶。

该机构还预测，OECD库存在2018年底时将升至30.20亿桶，较2012-2016年的平均水平高出近2.6亿桶。

该预测假设的是OPEC的产量协议在2018年3月后还会延长，但执行情况恶化。(EIA“短期能源展望”，2017年6月)

如果这些预测被证明是正确的，那么在到2018年底让油市恢复平衡目标方面，OPEC将只能取得有限进展。

**存储和页岩油**

近期油价下跌，主要集中在近月期货合约上。

2017年10月交割的布兰特原油期货自5月23日以来累计跌9.50美元，2018年12月交割的布伦特原油期货则仅跌5.50美元。

近月原油期货合约价格大跌，提供了买入和存储过量原油的更大诱因，导致库存水平超过之前的预期。

近月原油期货合约价格下跌，也向美国页岩油生产商发出了强烈且急切的信号，以提醒他们抑制钻探活动，从而避免库存在今后出现更大幅度的增加。(完)