《KEMP专栏》布兰特油价预示油市再平衡的重头戏将在明年下半年上演

2016年1月资料图，俄罗斯西西伯利亚科加雷姆郊外的Imilorskoye油田，一名工人在检查油管阀门。 REUTERS/Sergei Karpukhin

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/John/Kemp

路透伦敦12月21日 - 石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国已经达成一致，要从2017年1月起六个月总计每日减产超过170万桶。

不过这个协议包括一个条款，即根据市场情况如有必要可以再延长六个月。

石油交易商押注减产会延长，油市再平衡的重头预期将会在2017年下半年发生。

直到明年上半年预期储油罐都将装的满满当当，只会从6月开始慢慢倒空。

从布兰特原油期差中，便可一窥交易商对库存的看法。

直到明年上半年布兰特原油期货仍保持正价差，反映出冲抵大量原油存储和融资成本的需求。

但正价差在6月左右开始缩窄，到北半球夏季结束前正价差己荡然无存。(tmsnrt.rs/2i0Jiia)

目前期货价格结构暗示，自第三季起，存放如此大量的原油既没必要，在财务面上也不可行。

期货价格曲线包括了对供需状况及储存石油需求的预期。

一如其他的预测，这个曲线可能是错的。油市重新平衡的速度可能比当前预期更快或更慢。

举例而言，交易商原本预期自2016年中起库存将开始下滑，结果库存反倒持续增加。

但曲线的确能为重新平衡和库存减少的预估时间表，提供最佳的指引。

曲线暗示了库存料将在上半年期间小幅减少，之后在下半年加速减少。这样的预期似乎很合理。

受近期OPEC及非OPEC产油国增加石油产量的影响，2017年伊始油市将拥有从2016年结转的大量库存。

第一季末及第二季初通常是一年中原油需求最疲弱的时候，因在冬季取暖季后及夏季驾车高峰季前，许多炼厂在进行维护。

但在年中的时候，美国炼厂将增加原油加工，以满足夏季驾车需求。

沙特及伊拉克将增加发电厂的原油燃烧量，以满足夏季对电力和空调的需求。

同样重要的是，假如全球经济能够避免衰退，全球原油基本需求将持续增长，这将使油市供应紧张。

期货价格的结构暗示，OPEC和非OPEC产油国会在5月和6月同意延长减产。

减产目标可能会被调整，遵守程度随着时间的推移也可能打折扣。但预计油市会从年中开始转向供应缺口，暗示生产原则可能会在一定程度上被遵守。

这一预测的面临主要风险包括：(a)OPEC和非OPEC产油国严重不遵守协议；(b)不受限制的尼日利亚和利比亚的生产大幅增加；(c)全球经济放缓；(d)美国页岩油生产因价格上涨而明显增加。

这些因素中的任何一项，都可能导致预期的油市恢复平衡再度被推迟。但若是没有这些风险因素，油市到2017年中期时料将出现明显的供需缺口，并会带动库存在下半年大幅减少。(完)