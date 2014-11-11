《KEMP专栏》中国“一带一路”战略挑战美国在亚洲主导地位

中国陕西省泾阳丝绸文化之旅活动中，一名着古装的男子牵着驼队，摄于2014年9月19日。REUTERES/Rooney Chen

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦11月10日 - “丝绸之路不再是历史书上的概念，而是现代物流和中欧合作的故事，”中国国务院国务委员杨洁篪本月在一次大会上这样表示。

新的“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”已经成为中国经济外交政策的核心。前者是从中国贯穿中亚与俄罗斯直达欧洲，而后者是穿过马六甲海峡到印度、中东和东非。

中国外交官将此战略称作“一带一路”，这是本周北京召开的亚太经合组织(APEC)峰会的焦点，旨在巩固中国在21世纪经济中的中心地位。

中国国家主席习近平已承诺，出资400亿美元成立新的丝路基金，投资一带一路战略沿线国家基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等项目。

中国外交官也一直忙于宣传新成立的亚洲基础设施投资银行，承诺将在500亿美元初始资本中贡献一半，帮助建设亚洲地区港口、道路、电力项目和其他急需基础设施。

丝路基金与亚洲基础设施投资银行直接挑战着美国主导的金融与贸易机构在亚洲地区的传统霸主地位，包括国际货币基金组织(IMF)、世界银行和亚洲开发银行--它们都是在美国赢得二战胜利后建立的。

美国外交官一直积极运作，大力限制中国经济外交的影响力。过去一个月，在美国官员密集游说后，澳洲和韩国双双拒绝加入新的亚洲基础设施投资银行。就连美国国务卿克里和总统奥巴马本人亦在游说人士之列。

**美国的领导地位受到挑战**

美国外交官正式表达了对这个新机构管理标准的担忧。他们担心中国将拥有大部分的投票权，亦担心该行为项目贷款的意愿不符合多边开发银行目前所采用的社会和环保标准。

迫于美国的沉重压力，世行和亚开行将不再为燃煤发电站提供资金，因担心气候变化问题。但包括印度在内的许多国家都表示，打算继续建造燃煤发电站，以为目前数百万供电没有保障或负担不起现代能源的家庭供电。

美国官员担心，这个由中国主导的新机构将为那些无法从其他多边银行获得资金的项目提供贷款，从而让相关限制失效。

不过，他们还有更深层次、未能明言的担忧，即害怕新机构将增强中国的领导地位，而削弱美国及其传统盟友--日本、韩国和澳洲的影响力。

APEC峰会前夕，美国外交官寻求维持外界对美国牵头的区域性贸易协议--跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的关注，而不是关注中国力推的亚太自由贸易区(FTAAP)。

这是美国与中国在亚太地区逐渐增多的经济、政治和军事较量中的一部分。

**各国经济实力发生改变**

亚太地区并不是美国及其盟友，在战后确立的经济和金融领导地位受到挑战的唯一地区。

在美国将重心向亚洲转移之际，俄罗斯也做出了类似的举动，后者希望与中国加强经济联系，以降低对美国和欧洲的依赖。过去六个月，俄中签署了两项向中国输送天然气的重要能源协议，中国已经成为俄罗斯最重要的贸易伙伴。

今年7月，中国、俄罗斯、印度和巴西达成了成立新开发银行(又称金砖国家开发银行)的协议，规模达1,000亿美元，总部将设在上海。此外，中俄也积极地通过上海合作组织促进与中亚地区的经济和军事联系。

被一些专家称为“国际金融架构”的现有主要金融和经济机构，已经不再与国力对比和全球经济重心转移相适应。

国际货币基金组织(IMF)、世界银行和地区性开发银行，在投票权、资本结构、总部地点及工作人员方面均由美国及其盟友主导。

对这些机构进行改革，给予中国和其他迅速成长的发展中经济体更重要职能的努力也都证明不太成功。

这些多边贷款机构资金严重不足，也没有足够资源满足亚洲、非洲和拉美对基础设施的巨大需求。

结果就是许多多边机构显得有些过时、规模太小以及发展仍停留在殖民主义时期的方式。

**贸易和金融流动**

现在依然存在这样的看法，即发展中国家的经济要由他们与发达经济体之间的关系来确定。但现实是，这种情况在过去十年间已经完全改变。

根据世界贸易组织(WTO)发布的数据，2013年发展中国家的出口有逾一半都是输往其它发展中经济体。

亚洲经济体的逾60%出口都是面向其它亚洲国家以及非洲和中东地区，对北美和欧洲市场的出口仅分别略超15%。

作为全球最大的出口国，中国已经积累了巨量的外汇储备，并开始成为一个主要的资本提供国。

在金融危机爆发以前，中国的大量资金主要是被动的投资在美国公债上，并没有什么收益。但现在，中国希望更有建设性的使用这些资金，将之用于主要贸易伙伴国的基础建设投资，与此同时也借助这些资金在全球获取更大的经济和政治影响力。

国家寻求将金融资本转化为政治影响力，这一点并不新奇。英国在19世纪就这样做过，美国在二战以后也是成功运用了这一策略。

市场准入以及金融资本都可以被转化为各种形式的影响力。马歇尔计划使美国为欧洲的战后重建发挥了积极的经济协助，从而奠定了欧洲亲美的外交政策方向。

在全球经济转化的大背景下，为了力量的均衡，国家经济框架将不可避免的发生改变。

一些西方外交政策专家曾经幼稚的以为，新兴市场已经嵌入二战后形成的以西方主导的世界格局。但事实上，更可能发生的景象是，那些西方建立起来的权力和统治框架和机构将不得不顺应潮流做出变革，以接受新兴经济体的不断上升的经济和金融力量。

正如美国曾经把美国市场和资本准入作为美国外交的重要组成部分，现在的中国也在运用金融和贸易力量，来赢取朋友和发挥影响力。（完）

(编译 戴素萍/许娜/李春喜/高琦 审校 白云/屈桂娟)

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