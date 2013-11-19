《KEMP专栏》全球讨伐污染 煤炭是否还有未来

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/John/Kemp/编译 田建华

路透伦敦11月19日 - 环境保护主义者对火力发电有一种别样的藐视情绪。煤炭已经取代核能，成为环保人士最爱声讨的能源。

英国慈善团体ChristianAid周一表示周一声称，“对于那些造成今日气候的生物燃料帮凶，诸如煤炭，世界应该说不，并寻找未来清洁和可再生的能源来源。”

Christian Aid警告称，“如果我们想要避免危险的气候变化，我们必须将未开采煤炭的大部分弃之地下。”

在联合国气候峰会于华沙举办之际，煤炭厂商也将在波兰举行会议，Christian Aid将这样的决议称之为“不可理喻。”

**煤炭之争**

各国政府一直不那么武断。但是为限制全球变暖，达到在2050年之前温度上涨不超过2度的目标，在这样的情况下，至少发达经济体的决策者认为未来火力发电没有什么可取之处。

在9月，美国国家环境保护局(EPA)发布监管出稿，要求新建的火电厂每兆瓦小时发电所排放的两氧化碳不得超过1,100磅(499公斤)。

由于即便是最清洁最先进的煤炭厂也要排放每兆瓦时1,700磅二氧化碳，这样的规则实际上禁止了新建燃煤工厂，除非配备昂贵的碳捕捉与储存(CCS)系统。

10月29日，美国财政部更新了对于世界银行以及其他多边发展银行的指导信息，要求除了在极有限情况下，不应再帮助为海外新煤厂融资。

11月14日，美国最大的燃煤发电站之一的田纳西河谷管理局(Tennessee ValleyAuthority)宣布将停止八个产能3GW以上的燃煤单元，因升级以满足环境要求的成本过大。

西弗吉尼亚州议员JoeManchin等煤炭的拥护者控诉奥巴马内阁发起了“针对煤炭的战争”。他们称，奥巴马关于“上述全部”能源战略的承诺没有煤炭的地位。

而与之形成对比的是，新兴市场的煤炭消费料将继续快速增长。仅中国到2030年就将新设立大约600GW燃煤发电单元。

“在到2012年为止的10年，全球初级能源近半增幅由煤炭提供，”IEA在其2013年世界能源展望中指出。

“但使用煤炭存在严重缺点，尤其是低效使用的话：煤炭是当地空气污染的主要来源，作为碳密集度最高的燃料，煤炭是能源相关的二氧化碳排放量升高的罪魁祸首。”

不同于CCS，IEA几乎不对煤炭做研究。其立场似乎是倡导尽可能废弃煤炭，倾向于使用较为清洁的天然气。

**劣质燃料**

煤炭的问题在于其化学成分。天然气主要由甲烷(CH4)构成，甲烷分子由一个碳和四个氢原子组成。氢在燃烧时氧化，产生无害的水蒸汽。只有碳原子生成引发温室气体的二氧化碳。

宾夕法尼亚州立大学燃料科学名誉教授HaroldSchobert在其最近出版的《化石燃料和生物燃料化学成分》(Chemistry of Fossil Fuels andBiofuels)一书中写道：“以各种标准评判，天然气是一种高级燃料。”

“以能量守恒定律看，相较于其他碳氢燃料，天然气燃烧要释放出更多的能量。而且其每单位能量产生的二氧化碳也更少。它也不含有形成无机灰尘的成分，因此燃烧后没有残留物。”

相比之下，褐煤的碳含量达到65%，无烟煤更是达到了91%。很明显，煤炭燃烧后会产生多得多的二氧化碳。此外煤炭还含有诸如灰尘、污染物等多种其他杂质。

**打破习惯**

如果说煤炭因其化学成分而称为一种劣质燃料，那么它在其它领域则具有优势。

煤炭的全球储量达到1万亿吨。按照能量守恒定律，煤炭储量几乎堪比天然气，比石油则多出近50%。目前已探明的储量足以再使用数百年。

根据IEA的煤产业顾问委员会(“21世纪煤矿”--2013年)观点，对发电厂来说，煤是“最主要的燃料选择，因为它是安全且低成本的能源来源，且因为煤资源充足且全球各地都有。此外，煤相对容易开采、出口和贮存。”

“煤仍是成长最迅速的化石燃枓来源，对全球能源的绝对供应来看，上个10年煤矿的供应要比几乎所有其他种类的能源加总起来还多，”IEA产业顾问指出。

多数的增长来自于中国、印度和东南亚，这些地区的电力需求激增且国内煤产量提供了能源的独立性，减少对进口天燃气和石油的依赖。

**有选择的未来**

在2012年，IEA警告，如果有机会可以将全球暖化控制在2度的话，那么到2050年前目前已知的化石燃料储量中有超过三分之二将必须留在地底、未经燃烧。

气候运动人士已展开撤资运动，说服投资人联合抵制那些仰赖商业化化石燃料储量作为商业模式的能源公司。

**用更先进设备减少排碳**

不动用煤炭储备对中国和印度等国相当不利，因这些国家的能源需求快速增长，但本身的油气资源相对偏低。

此外，将煤炭留在地底、转而使用燃气，将使全球燃气资源供应迅速吃紧，造成价格急升。

因此业界承受极大压力，得找出更多不影响环境的方法来继续使用煤炭。以最先进的超超临界发电机组取代当前火力发电厂设备，可望使二氧化碳排放量最多减少达30%。若还要进一步减排，就得用到CCS，但使用这类系统目前还不合算。

自20年前第一组超超临界发电厂投入运转以来，另外又已安装的效能极差次临界工厂发电量达570GW。

根据煤炭业谘询委员会(CIAB)，如果所有发电厂都装置最新的设计，就能避免达600亿吨的二氧化碳排放量，约相当于两年的全球人为暖化气体的量。

煤炭行业及其支持者的挑战是要确保，新设火力发电厂都使用效能最佳的设备，并提供政府财政支持，以改善CCS的竞争力。

然而许多环保主义者认为那样还不够。应逐渐淘汰燃煤，除非燃煤导致的所有排放量能配合CCS补捉起来。

**不确定的前景**

但这个行业的长期前景充满巨大变数。

“未来煤炭需求成长的幅度，大大取决于政府因应这些议题的行动，得考量其对能源安全的宏愿、能否负担得起及愈来愈多地使用现代能源。”IEA指出。

全球2011年煤炭消耗量约为55亿吨。在当前政策下，到2035年煤炭消耗量可能最多升至78亿吨；而如果政府采取适度的进一步措施来对抗气候变化，那届时消耗量或达66亿吨。

然而根据IEA，如果政府正视温度上升不超过2度的目标，燃煤将需降至36亿吨。

相比其他任何化石燃料，煤炭业的前景仍充满高度不确定，几乎完全取决于政策选项，那也是这个行业的未来挑战愈来愈艰困的原因。(完)

(译文审校 高琦)

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