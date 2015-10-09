《KEMP专栏》大宗商品价格急跌 加剧新兴市场风险

图为一辆运输车驶向PT Vale Indonesia Tbk的镍矿石处理厂。 REUTERS/Yusuf Ahmad

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/孙茉莉/于春红/刘秀红

路透伦敦10月8日 - 过去十年宣布的新开发外商直接投资(FDI)项目中，有近9%都是石油、天然气和矿业项目。

石油、天然气和矿业FDI为过去十年的经济增长发挥了巨大作用，尤其是在发展中国家。

目前投资放缓，未来预期还会这样，今明两年经济因而可能表现低迷。

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)，2005-2014年期间，石油行业和矿业宣布的新FDI项目总计近7,450亿美元。

外资宣布增加新开发项目为数不多的几个产业包括：公共事业(8,500亿美元)、企业服务(7,850亿美元)和汽车制造(7,600亿美元)。

这四个产业在UNCTAD和英国金融时报记录的所有新开发FDI项目中占近40%的份额。

发布的石油和矿业项目价值在2008-2009年达到峰值，占所有FDI项目的10-12%，帮助FDI项目宣布的总价值达到每年1万亿美元纪录高位。

自2008-2009年以来宣布的新石油和矿业项目数量和产值一直在下降，2013-2014年已减少逾三分之二。

不过由于项目宣布和上马之间时隔太久，很多在2008-2009年宣布的项目甚至现在才投入生产，更是加剧2013-2014年大宗商品市场供过于求的局面。

嘉能可执行长格拉森博格曾指责大宗商品制造商，称他们欠缺资本纪律且过度投资，造成大宗商品价格崩跌。

不过要对当前这波跌势追本溯源，则要追溯到2005-2008年作决定时那段令人乐昏头的日子，当时人们普遍担心供给短缺，推动大宗商品价格迭创新高。

**步入下滑**

新项目越来越少，因那些2008-2009年宣布的项目已经交付，且鲜有替代的新项目。

更甚者，生产商为了应对营收下滑，手握现金才心安，使得一些在2013和2014年宣布的项目被推后甚至放弃。

随着始于2005-2008年的荣景不再，金属和矿业未来五年的投资势必将大幅降低。

这对澳洲和加拿大等主要大宗商品出口国影响显着，不过拉美、非洲、中东和亚洲地区仰赖大宗商品的发展中国家所受波及则最大。

大宗商品价格下滑、美联储加息以及南南贸易往来减慢，料将令仰赖大宗商品的发展中国家遭受三连击。

美国及作为全球经济“核心”的其他国家利率上升，通常会导致流入“周边”发展中国家的资本放缓，甚至反向流出。

更糟糕的是，全球贸易增长最快因素之一是发展中国家之间的商品贸易。

未来几年中，发展中国家必须应对大宗商品收入减少的困境，与此同时其他出口的收入也将下降，资本流动可能枯竭。

这一巨大挑战即是国际货币基金组织(IMF)周三发布“全球金融稳定报告”的主轴。

“尽管发达经济体金融稳定性有所改善，但风险持续转向新兴市场，”该报告的作者写道。

“新兴市场企业及银行资产负债表越脆弱，这些国家的公司就越容易受到金融压力、经济下滑及资本外流所冲击。”

“大宗商品价格下跌，中国股市泡沫及汇率压力，突显了这些挑战，”IMF警告称。

**大宗商品需求**

新兴市场经济放缓对大宗商品需求具有影响意涵，因为发展中国家在燃料和金属需求增长中占逾一半的份额。

资金成本偏低、投资充足及需求迅猛增长这种良性循环，为大宗商品生产商及依赖大宗商品国家带来支持，但是情况可能即将发生反转。

接下来三至五年的情况可能正好相反，或出现资金成本高昂、投资紧缺而且需求停滞的恶性循环。

油气投资不断减少，给2014年底和2015年初的美国经济成长带来重大阻力。

同样的现象也可能在全球上演，因为石油和采矿业以及依赖大宗商品国家都在为繁盛期的落幕做出调整。

大宗商品的降价在导致生产者削减预算的同时，也将提振消费者的消费能力，所以最终的影响应该接近于零。

在消费者需要一定的时间来增加消费的同时，生产者却不得不几乎是立即做出调整。

所以大宗商品价格的大跌往往在短期内给全球经济带来紧缩性影响，直到正面影响稍晚渗入。美国在页岩油钻探热潮退去时就出现这种情况。

未来几年，鉴于发展中经济体的成长料将放缓，大宗商品生产商将越来越多指望发达工业经济体来维持需求。(完)