《KEMP专栏》大宗商品价格周期看来日益成熟化

图为俄罗斯天然气工业股份公司一处储气设施，一名技术人员在检查气压。 REUTERS/Sergei Karpukhin

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 石冠兰/李春喜/张若琪、

路透伦敦7月23日 - 时间是大宗商品市场最为重要的变量，但也最经常被忽视。

观察人士常常会陷入无止境的短期因素中不能自拔，而没有注意到周围的世界在渐渐发生变化。

众所周知，短期内多数大宗商品的供求都是固定的，对小幅价格波动几乎没有反应。

而短期内没有反应恰恰是只有非常大的价格调整才能迫使市场重回平衡的原因，也是大宗商品比其他物品和服务显示出更多波动性的原因。

而在长期内，供求的变化几乎是无限的。投资者可能开发出新的供应来源，无效的厂商可以关闭，消费者可能改变行为，而且大多数原材料都可以找到替代品。

但从分析角度而言，最为有趣的时间框架是中期，在中期内融合了短期与长期的特征，供求双方既非完全固定也没有十足的弹性。

正是中期内价格和科技走势最为有趣，因为生产商和买家需要断定是否要花大笔资金进行调整，而这么做的回报也许要等上许多年，甚至数十年。

**价格-投资周期**

现实中，大宗商品市场的时间段是个连续的统一体。短期逐渐变为中期，中期逐渐变为长期，难以明确辨认，行业之间却差别巨大。

对于农产品而言，短期、中期和长期之间最重要的区别是作物周期的长度。短的如玉米、小麦和大豆等作物的周期只有一年，而长的则要数十年，比如新种的林木。

对矿产品和石油而言，这个周期是由发现新资源和研发替代性技术、以及规划和为大型投资项目融资及建设的时间决定，一座新矿山或海上油田项目的周期跨度从五年到多达10年。

工业原材料的价格周期往往比反应较快的农产品更深也更长。

但即便是资本最密集、反应最迟缓的大宗商品也不能永远陷于短期因素。

**超级周期并非极限**

过去10年，工业、能源和农业大宗商品经历了1970年代以来最大幅且最同步的涨势。

许多分析师将这个变动称为超级周期，意思是价格长时间走强。

但如同名称所暗示，这个大约从2000年开始的超级周期仍然只是一个周期循环过程。基本面仍根深蒂固的大宗商品市场周期循环状态从未改变，只是时间段扩大了。

价格或许比先前的周期循环涨得更高，且时间持续得更长，但那不代表就会永远停留在接近纪录高峰。

几乎所有的主要大宗商品，价格在2005-2012年间某个时点都曾触顶，如美国天然气(2005和2008年)、镍(2007年)、原油(2008年)、铝(2008年)、小麦(2008年)、可可(2010年)、铜(2011年)、玉米(2012年)和大豆(2012年)。

然而如今多数的价格都远低于其之前水准，且价格周期的下行似已稳固确立。未来供应将进一步增加，短期内将加重价格下跌压力。

即使是反应较慢的商品，如油、铁矿石和稀土金属等，当前的价格周期看来也早就过了高峰期。

其供应现正积极对过去10年的价格涨势作出反应。过去10年这些商品的价格涨势仅在2008和2009年金融危机时短暂停顿过。

随着消费者学会减少使用原材料，或是找到更便宜、 来源更充裕的替代品，需求也开始发生改变。

**油市生态也已改观**

原油市场是最慢作出反应的板块之一，14年来油价处于广泛上扬趋势。五年前的7月，即2008年7月，原油价格触及纪录高位。

价格持续上涨，已使石油产量和消费前景发生变化。对相关项目的创纪录投资，使得去年美国石油产量创下最高年增幅；与此同时，生物燃料激增，加之保护措施的实施，则使北美和欧洲的石油消费呈现稳定下降趋势。

为了回应先前的价格升势，2005年能源政策法和2007年能源独立与安全法中所通过的保护措施，如今正开始抑制美国的石油需求。

美国和欧盟近来达成统一的车辆能耗标准，承诺要在2020年代持续减少汽油和柴油的使用。

消费者也开始尝试使用液化及压缩天然气，作为卡车、船只及火车的替代燃料。

在供应面，价格刷新纪录激励北美页岩油大举开采，而在深海及北极和中非等边缘地区的传统新油田支出则创纪录新高。

过去的经验暗示，油价变动要花上五到10年时间，才会对供需面全面发挥影响。如果真是这样，产业和消费者有充裕的时间来做出必要的调整，这从市场的供需面益发灵活可见端倪。(完)

(译文审校 王洋/李爽)

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