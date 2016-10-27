《KEMP专栏》大宗商品市场低迷阻滞全球贸易成长

(本文作者John Kemp为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月26日 - 由于大宗商品价格下滑打击了新兴市场的经济成长，以及他们对于进口工业设备、物资和消费商品的需求，全球贸易增长已陷入停滞。

据荷兰经济政策分析局(CPD)(《世界贸易监测》(World Trade Monitor)，2016年10月)，6-8月全球贸易量与2015年同期持平。

自2012年以来，贸易量增长一直异常疲弱，但最近的放缓却导致增长降至零(tmsnrt.rs/2eLxBLz)。

自二战结束以来，贸易一直是经济成长的重要引擎，同时也受经济成长的强烈影响。

1985-2007年，贸易量增速约是全球实质经济产出的两倍，但后来就难以为继了。

“在过去50年以来，相对于经济活动而言，贸易量增幅如此长期低迷，实属历年来所罕见，”据国际货币基金组织(IMF)指出。

根据IMF，全球贸易量增长自2012年起放缓，其中四分之三可归因于GDP成长减缓。(IMF于2016年10月发布的“世界经济展望”)

贸易增长步伐放缓多归咎于经济产出增长减缓，尤其是新兴市场；这些国家高度仰赖进口设备及中间产品，藉以制成商品加以出口。

在2007年以前，新兴经济体贸易量增长速度最快，在2014年以前亦持续成长。

但许多新兴经济体极为倚赖大宗商品出口，随着大宗商品市场由盛而衰，新兴经济体的出口即告萎缩，进口需求亦告下滑。

根据CPB，过去一年来，新兴市场进口量萎缩3.6%，反观发达经济体进口量则增加2.1%。

资本投资与原材料及制造项目的出口，是进口特别密集的行业。

新兴市场进口许多资本设备与其他供应，以便在景气大好时期扩大商品生产。

所得增加也大大刺激本地消费，其中有一部分支出也转而用于进口商品与服务。

大宗商品价格下挫已严重冲击全球贸易增长，因资本投资形同虚掷，新兴经济体苦于避免衰退。

自2014年来，整体新兴市场进口量出现下滑，拉丁美洲、非洲、中东、中欧与东欧下滑幅度尤甚。

这些区域严重依赖大宗商品对经济产出和出口收入的贡献。

由于更多发达经济体的增速也比从前更慢，因此贸易量增速放缓也就不足为奇了。

“贸易增长疲软在很大程度上，是发达经济体、新兴市场和发展中经济体中经济活动同步放缓的一个表征，”IMF在《世界经济展望》中总结道。

IMF指出，全球贸易增长减缓中约有四分之一的部分，不能单凭经济成长放缓所能解释。

IMF推测，贸易自由化放慢、反倾销活动高涨、更微妙的非关税壁垒增加，都可能是贸易增长额外放缓的原因。

跨国企业在1990年代和2000年代早期通过外包服务和离岸交易建立起来的全球价值链，或许也已后继乏力，并造成贸易增长放缓。

因此，IMF敦促决策者抵制保护主义、恢复自由贸易、取消还有的非关税壁垒，从而支持全球贸易和新一轮全球价值链的发展。

但主要的教训是，全球贸易增长放缓部分是出于大宗商品市场低迷以及中国经济放缓，当大宗商品周期转变时这一状况将会逆转。(完)