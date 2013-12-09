《KEMP专栏》大宗商品交易行业面临整合

图为德意志银行在布鲁塞尔的交易员在看眼前的电脑屏幕。 REUTERS/Yves Herman

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月6日 -德意志银行决定退出多数大宗商品市场交易活动，再度反映出从事商品交易的机构过剩，并可能预示未来两三年将进一步整合。

德意志银行(DBKGn.DE)曾是全球从事大宗商品交易的五大银行之一，将退出能源、农产品、基本金属、煤炭和铁矿石交易，仅保留贵金属部门和一些指数基金。

德意志银行并不是第一家收缩大宗商品业务的银行。2012年，瑞银集团(UBS)UBSN.VX宣布将停止交易黄金和指数基金以外的多数商品。

今年稍早，在受到来自美国联邦储备委员会(美联储/FED)的压力之后，摩根大通(JPM.N)宣布将出售现货大宗商品业务分支。

摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)也在考虑出售部分现货交易业务。

巴克莱(BARC.L)和法国巴黎银行(BNPP.PA)等其它大型银行，最近两年也大幅削减了大宗商品交易和融资业务。

据Coalition的产业分析师，商品业务规模最大的10家投行的商品部门员工人数，自2011年以来减少了五分之一。

Coalition最近在报告中指出，今年这些银行的商品业务营业收入预计低于50亿美元，比2009年的120亿美元锐减了一半以上。

根据流行的说法，可以将之归因于2008年金融危机之后推出的监管举措。这些举措增加了商品交易成本，导致银行退出该行业。

但实际情况是，由于银行、贸易商社和对冲基金数量太多，而来自投资者和终端用户的业务太少，商品交易业务已经变得难以盈利。

过去三年里，商品市场中的银行、商社和对冲基金数量持续增加，但商品价格已经触顶并开始下滑，且投资者缩减对该领域的投资。

“重新定位本行商品业务的决定，是基于我们确认有更好的途径来布局资本及资产负债表资源，”德意志银行企业金融及证券部门主管之一Colin Fan周四在声明中说。

“此举是在因应整个行业监管规范的改变，同时也是要降低我们的业务复杂性。”

**获利萎缩**

整个大宗商品交易行业普遍存在获利压力。

交易业务与大宗商品价格一样，具有很强的周期性。

大多数商品价格都在2007年至2011年期间触顶，现在基本保持持平或下跌走势。交易员的目标必然是要在市场涨跌时期都要赚钱。不过在上涨周期中赚钱会容易得多。

价格波动程度对于交易员的回报率而言也是至关重要的。市场波动给交易员带来建仓和清仓的机会，也是期权交易获利的重要来源。但按时间段来看，从一天到一个月，再到一年，商品价格的波动已降至1990年代中期以来最低水准。

交易利差即买卖价差是另一个重要的收入来源。但商品价格在2002-2011年这波上涨周期后逐步企稳，价差也大幅缩窄。

以伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约为例，其买卖价差从2008年的每吨10美元缩小到现在的1.25美元，7,000美元商品的利差不到0.02%。指标期铝合约的价差只有每吨0.50-0.75美元，或0.04%。

机构和民间投资人不再向大宗商品领域布局新资金，有时候还降低对该资产类别的投资。

大型商品基金管理的资产过去两年大幅下降，比如太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下的Commodity RealReturn Strategy Fund、Schroeder旗下的Alternative Solutions CommodityFund和美国加州公职人员退休基金(Calpers)的商品计划等。

因此，可打理的客户资金减少，客户交易活动下降，可延展的到期仓位降低，所有这些都严重影响到大型银行和互换交易商的收入。

至少目前来看，代表金融投资者的交易减缓，并未因代表生产商和消费者的对冲交易增加而得到弥补。

对冲市场似乎出现饱和。铜、油、天然气等主要大宗商品价格均在窄幅区间波动，很难找到还没做好对冲的新客户群体来扩大市场规模。

**交易商数量过剩**

尽管大宗商品交易服务的需求保持稳定，但交易商和中间商的数量持续增长，导致竞争加剧，这是价差缩窄和市场波动减小的原因之一。

在景气时期，积极投身大宗商品市场的银行、交易商、对冲基金和其他中间商数量剧增，并且在商品价格趋稳之后仍在增加。

所持与美国轻质低硫原油(WTI)相关衍生品合约仓位达到须申报水平的对冲基金和其他基金管理公司数量，2008年上半年仅为200多家，2009、2010和2011年大部分时间都升至逾300家。

来自大型银行的前雇员创立了Freepoint和Trailstone等新的专业大宗商品交易机构。BTGPactual等机构则扩大了交易业务。

意大利石油巨头埃尼集团(Eni)(ENI.MI)也加强了其交易业务，以便与皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和BP(BP.L)等主要互换交易商展开竞争。

因此，在规模基本没变的市场中，竞争却日趋激烈。这种情况下，监管者加强对部分大宗商品交易银行的监管，成为了压垮它们的最后一根稻草。

如果大宗商品交易部门能保持丰厚利润，大型银行可能会试图保留这些业务，干脆忍受合规成本上涨。

但是，由于利润率下滑，大宗商品对于很多大银行而言已经成为了小众市场和非核心业务。鉴于其收益水平，已经不值得对之进行繁琐的管理，同时还要冒一定的监管风险。

在未来两到三年，大宗商品交易行业面临洗牌，部分过剩产能将被淘汰，幸存下来的机构将恢复更高的盈利水平。

这轮洗牌中的赢家可能是资产负债情况良好、且有志于长期从事大宗商品业务的交易商，例如维多公司、嘉能可(GLEN.L)和摩科瑞，还有Freepoint等专业交易机构，以及壳牌、BP和埃尼等主要油企的交易部门。

而大型银行的商品部门看来注定要成为输家，它们在规模和专业性方面都处于劣势；一些商品业务并非核心业务的对冲基金和机构基金公司也会成为输家。(完)

(编译 张涛/李爽/朱晓军；审校 白云)

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