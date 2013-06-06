《Kemp专栏》美国页岩油崛起，改变了全球油品供应格局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
IEA表示，页岩油“非常适合美国一些原本濒临关闭的炼厂，(但)对押注重质与轻质原油价差走阔、并大举投资升级产能的其他业者而言，供应荣景既带来了挑战，也带来了机遇”。
其影响范围并不限于美国。鉴于北美炼厂用页岩油取代尼日利亚和阿尔及利亚轻质原油，因此后者不得不在欧洲和亚洲开拓新市场，而在那里它们又将与当地原油相竞争，例如布兰特原油和马来西亚塔皮斯原油。
原油供应品类的意外轻质化，不仅向未能投资进行昂贵设备转换的美国东海岸及欧洲炼厂抛出了救生索，而且也改变了石油输出国组织(OPEC)内部的力量对比，使力量的天枰进一步向海湾地区较重质原油生产国倾斜，并远离非洲等轻质原油生产国。
非洲的轻质油生产国被迫重新调整出口，把目光投向亚洲而非大西洋沿岸。出口亚洲的航程更远，那里的炼厂具备更大的灵活性也更会讨价还价，从而使得这些国家出口轻质油一贯要求的升水缩窄。(完) (译文审校 王兴亚/隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。