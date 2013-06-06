《Kemp专栏》美国页岩油崛起，改变了全球油品供应格局

IEA表示，页岩油“非常适合美国一些原本濒临关闭的炼厂，(但)对押注重质与轻质原油价差走阔、并大举投资升级产能的其他业者而言，供应荣景既带来了挑战，也带来了机遇”。

其影响范围并不限于美国。鉴于北美炼厂用页岩油取代尼日利亚和阿尔及利亚轻质原油，因此后者不得不在欧洲和亚洲开拓新市场，而在那里它们又将与当地原油相竞争，例如布兰特原油和马来西亚塔皮斯原油。

原油供应品类的意外轻质化，不仅向未能投资进行昂贵设备转换的美国东海岸及欧洲炼厂抛出了救生索，而且也改变了石油输出国组织(OPEC)内部的力量对比，使力量的天枰进一步向海湾地区较重质原油生产国倾斜，并远离非洲等轻质原油生产国。