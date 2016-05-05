《KEMP专栏》冷冬可能是馏分油市场的救星

2016年4月4日，美国波士顿，图为公共公园内降下的一场春雪。 REUTERS/Brian Snyder

撰稿 John Kemp；编译 王丽鑫/汪红英/王兴亚/刘秀红

路透伦敦5月4日 - 2015/16年逢逾30年来最温暖的冬季，导致美国燃料油需求大幅下降，令该国取暖油供应严重过剩。

对于炼厂和取暖油供应商来说，好消息是2016/17年几乎可以确定会迎来更冷的一个冬天，这会提振未来几个月的需求。

据美国国家海洋及大气管理局，12月-2月美国大陆取暖需求较平均水平低16%。

图表：(tmsnrt.rs/26T3AhP)

取暖油需求较上年同期下降逾21%，2014/15年冬季气温明显低于通常水平。

取暖油只占美国馏分燃料油消费的一小部分。但暖冬加上货运活动迟滞，令12月-2月消费量较前一年冬季减少近3,700万桶。

美国能源资料协会(EIA)的数据显示，馏分油消费量较上年同期下降约40万桶/日，降幅超过9%。(tmsnrt.rs/26T3Xca)

截至2月底，美国馏分油库存较上年同期增长近4,000万桶。(tmsnrt.rs/1TtIb4T)

12月至2月的大部分时间气温普遍很高，以致于一些分析师戏称“去年没有冬天”。

但过去的这个冬天非同寻常，今后不太可能重现如此景象。2016/17年冬季很有可能要冷得多，这应该会提振取暖油需求，并削减库存。

**凛冬将至**

人们通常将美国冬季异常温暖归咎于厄尔尼诺现象。但这种天气现象正迅速消失。(tmsnrt.rs/1TtGEfl)

太平洋中部的海洋表面温度高于正常水平，影响大气环流，从而形成厄尔尼诺现象。现在高于正常水平的洋面温度正快速降下来。

厄尔尼诺现象在去年11月达到高峰，将可能在未来几周彻底结束。

根据美国国家海洋及大气管理局(NOAA)下属的气象预测中心，到2016/17年冬季，厄尔尼诺现象或许已经被拉尼娜(反圣婴)现象所取代。

NOAA认为，2016年12月至2017年2月出现拉尼娜现象的可能性约为70%。

厄尔尼诺现象、美国各地气温以及取暖油消费之间并不存在简单的关系，因为还有很多其他大气环流系统会影响北美地区冬季天气。

但强劲的厄尔尼诺现象往往与冬季气温偏暖、取暖油需求低于正常水平以及取暖油库存增多脱不了干系。

刚刚过去的冬季遇到了有史以来最为强烈的厄尔尼诺现象之一，2016/17年冬季不太可能再出现类似强度。(tmsnrt.rs/26T3WVC).

假设下一个冬季的气温较为接近平均值，那么馏分油需求将可能较2015/16冬季增加约1,800万桶，或20万桶/日。

如果美国和全球其他经济体也都能避免陷入衰退，这看起来似乎是可能的，那么货运需求恢复增长就将推动馏分油消费需求更大幅度的上升。

因此，美国地区能否出现正常冬季，成为市场预期油市供需能否在2016下半年及2017年初实现再平衡、以及库存能否较快正常化的关键。(完)