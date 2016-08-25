《KEMP专栏》2016/17年冬季料寒冷 美国取暖油和天然气需求迎佳音

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/郑茵/孙茉莉/王琛

路透伦敦8月24日 - 伴随着9月5日劳动节的到来，美国夏季驾车出行高峰季落下了帷幕，能源市场的关注焦点也已经转移到即将开始的冬季取暖季。

2015/16年冬季是有纪录以来最温暖的一个冬天，天然气和取暖油消耗均因此大幅下滑。(tmsnrt.rs/2bhIGoL)

冬季平均气温易变，但几乎可以肯定2016/17年冬季将较为寒冷，这应会导致天然气和取暖油需求大增。

2015年12月至2016年2月期间，衡量取暖需求的一个常用指标--经人口加权的采暖度日数(heating degree days)仅有2,105，而过去10年的平均水平为2,433。

据国家海洋与大气管理局(NOAA)，去年冬天的气温甚至比2011/12年和2001/02年创下的纪录高位还高。

温暖的天气也促使天然气消费量较2014/15年冬季减少逾4%。

根据美国能源资料协会(EIA)数据，包括取暖油在内的馏分油消费量下降逾9%。

截至2016年3月，由于天气温暖的缘故，天然气库存处于历年的同期纪录最高水平，馏分油库存也为至少35年来的季节性最高。

**冬季即将到来**

下一个冬天可能比较冷，取暖需求会有所增加，然而究竟有多冷仍然很不确定。

美国国家气象局(NWS)下属气候预测中心(Climate Prediction Center)目前预计，美国南部和西部许多地区冬季(12-2月)气温将高于通常水平。

但中西部和东北部地区的气温预计将接近正常，而威斯康星州、达科他州和蒙大拿州将低于常温(tmsnrt.rs/2bzxtfe)。

这一预测基于对未来三个月中部太平洋上弱拉尼娜(反圣婴)现象的预期发展状况(tmsnrt.rs/2bzxf7O)。

预计全美大部地区冬季取暖季前半期(10-12月)与平均水平相比将偏暖，而后半期(1-3月)偏冷。

即便2016/17冬季较常年更温暖，但气温仍很可能比2015/16冬季冷；2015/16冬季全美几乎所有地区的气温都远高于正常水平。

据NOAA，2015/16冬季全美几乎所有地区的气温都远远高于平均气温(tmsnrt.rs/2bzxU9f)。

在即将到来的这个冬季，全美气象服务(NWS)目前预测中西部和东北部将迎来相对最冷的寒冬，而这些地区的取暖对取暖油和天然气的依赖度最高。

据美国能源资料协会(EIA)，主要依赖天然气供暖的家庭中，东北部和中西部地区占到52%。

主要依靠燃料油供暖的家庭中，东北部和中西部占到90%。

2015/16年美国出现气温异常的地区，恰是依赖天然气和取暖油的地区，严重打压了当地对这些燃料的消费。

假定拉尼娜现象一如预期，美国上述地区2016/17年会迎来相对最冷的寒冬，那么应会明显推动天然气和馏分油的需求。(完)