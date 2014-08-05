《KEMP专栏》欧盟对俄罗斯的能源限制基本上是一场“制裁做戏”

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦8月4日 - 欧盟对俄罗斯石油行业的制裁不论在短期还是长期内，都不会严重影响到新石油资源的开发，但如果将来与俄罗斯关系恶化，制裁进一步升级也不无可能。
整体来说，最好把7月31日宣布的限制措施看成是一场演给公众和美国政府看的“制裁做戏”，显示欧盟对于乌克兰东部马航坠机事件做出了一些反应，同时还能将欧盟能源企业的损失降到了最低。
根据欧盟官方公报内容，制裁的实施形式为，在某些石油相关商品和服务出口到俄罗斯之前，要获得“预先批准”。
限制措施适用于某些“用于石油行业深水勘探和生产、北极地区石油勘探和生产以及页岩油项目”技术的“销售、供应、转移或出口”。
涉及到的技术列在一份清单之中，大多为建造管道和油井所需的钢管和钢套，以及钻井和压力泵设备，还有一些浮动或半潜式生产平台。
与这些项目和技术相关的技术援助、中介服务和融资活动也都需遵守同样的事先授权要求。
制裁举措的具体落实则由欧盟各成员国自己说了算，不过提出了基本的信息和咨询要求。
理论上来说，成员国“不得”批准与深海、北极和页岩项目有关的任何技术转让或技术援助。
不过，禁令包含一些重要的排除项目，应能确保即便不是全部亦是大多数的现有和未来项目得到豁免：
(1)制裁举措仅适用于石油生产，并不涉及天然气生产。
(2)8月1日前达成的“合约或协议”所涉及的设备、技术顾问或融资活动“可以”给予出口授权。
(3)制裁举措只适用于深海、北极和页岩开发，不涉及传统油田。
总体而言，这些豁免适用于所有当前和已宣布的项目，涉及未来几十年高达数十亿桶的油气产量。
例如，艾克森美孚(XOM.N)、BP (BP.L)、壳牌(RDSa.L)、道达尔(TOTF.PA)同俄罗斯企业签署的一系列开发北极地区、海上以及俄罗斯页岩层的协议也得到豁免，原因要么是因为签署日期在8月1日之前，要么是项目开采的主要对象为天然气，或者可以归类为传统石油生产。
监管规定的用语极不严谨。在截止日期前达成“合同或协议”的概念尤其被大大扩展，并不仅限于最终投资协议，似乎还包括那些仍处于初步阶段的计划。
多数大型油气公司或服务企业应该不难提出，有关设备和技术咨询的条款关系到现有合同或协议的履行义务。
此外，多数油井生产的是石油、天然气与凝析油的混合物，只不过成份比例不同而已。监管规定只是限制石油项目方面的设备和技术输出，天然气项目的相关出口显然是允许的。对于凝析油(又称天然汽油)，监管规定只字未提。
因此，要想说明自己的设备和技术出口是用于天然气项目，而不是石油生产，这应该没什么困难。等着瞧吧，未来勘察“天然气”、“湿气(wet gas)”和“凝析油”的项目会骤然大量涌现。
**灵活的回应**
各国政府必须自行决定如何实施制裁措施以及免于制裁的对象。一切都取决于他们如何解读制裁限制和排除条款。
在各国政府手中，能源行业制裁可以成为一种灵活的工具，能够针对乌克兰问题加强或减弱对俄罗斯政府施压。
若俄罗斯与欧盟的关系继续恶化，那么欧盟国家政府可以扩大制裁对象范围、同时缩小免于制裁的范围，从而轻易地提升制裁力度；若关系改善也可反其道而行之。
欧盟承诺“将持续审视这些举措，根据俄欧关系的发展情况，有可能暂停或收回，或者继续推出其他限制性措施加以补充。”
但进入俄罗斯油气行业对欧盟多家大型能源企业来说至关重要。这些企业将在幕后努力游说，尽可能以最宽容方式来解读制裁限制，从而保护他们自己的供应和投资。
如果欧盟严格实施制裁措施，那么俄罗斯有可能转向其他来源，特别是国内企业和中国，以获得开发新的石油资源所需的资金技术。这样一来，西方能源企业将受损，而俄罗斯的能源生产潜力却未必会伤筋动骨。
制裁措施的目的还在于发出讯号，表明欧盟政界对于与俄罗斯油气企业做生意的接受程度。
主张制裁者希望，即便在某些条款允许的领域，很多企业也将结束交易，或至少缩小交易规模。
油气企业应对复杂政治和法律环境的经验非常丰富。
出口限制中有很多排除项目和模棱两可的地方，应该足以让多数项目进行下去，至少未来几年可以，因为初期的准备工作规模会比较小。
而对于多数深海、北极和页岩开发项目，就算没有制裁，也需要很多年后才能大规模生产。
油气生产和服务企业会希望能继续积极努力，在短期内保护自己的项目，同时希望西方与俄罗斯的政治关系能在中期内缓和。(完)
(编译/审校 石冠兰/许娜/郑茵/徐文焰/王丽鑫/张涛/张若琪)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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