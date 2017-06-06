《KEMP专栏》对冲基金仍谨慎看待全球原油库存下降前景

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月5日 - 石油输出国组织(OPEC)在5月25日会议上决定将产量配额再保持九个月后，对冲基金继续轧平头寸。

截至5月30日当周，基金经理总计增持布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)期货和期权三大合约的净多仓2,000万桶。

根据对监管部门和交易所公布的仓位数据的分析，基金经理还分别增持美国汽油和取暖油净多仓700万和600万桶。

但大多数的仓位调整，是由了结之前空仓导致的，而不是因为建立新的多仓。

原油、汽油和取暖油的空仓分别减少2,700万桶、600万桶和800万桶，减少总量达到4,100万桶。

相比之下，原油和取暖油的多仓分别减少800万桶和200万桶，汽油多仓还略微增加了100万桶，总计减少了900万桶。

对冲基金的原油和油品仓位非常接近中性(这使得基金经理整体上维持偏多倾向，尤其是对原油)。

基金经理人的原油多空仓位比为3.4:1，高于近期低位2.35:1，但远低于4月中时高位5.8:1，更别提2月中时创下的纪录高位10.3:1。

对大多数基金经理人来说，今年开局艰难，2月和4月的大量多仓，只换来痛苦不堪的价格跌势。

油价最近几天仍大致承压，少有齐买的迹象，尽管有不少人唱多油价。

大多数的基金经理人因此退场观望，以研判指望已久的全球库存减少是否最终会在第三季兑现。(完)