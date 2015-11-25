《KEMP专栏》2015年对冲基金空仓增减变化 与油价涨跌相符

图为纽约商业期货交易所内的原油和天然气合约交易员。 REUTERS/Shannon Stapleton

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 孙茉莉/龚方/许娜/高琦

路透伦敦11月24日 - 自2015年伊始，美国油价一直在每桶40-60美元区间内周期性变化，而且其涨跌与对冲(避险)基金空头部位的增减相一致。

自新年伊始，西德克萨斯中质油(WTI)价格同对冲基金在纽约商业期货交易所(NYMEX)轻质低硫原油合约的部位，出现至少三个周期性变化。

第一个周期始于年初，结束于5月中。

货币经理人从1月开始便增持空仓，从7,400万桶一直增到3月17日所及峰值1.78亿桶，到5月12日又减至5,300万桶。同期WTI近月原油合约价格下滑，到3月中时由48跌至低点43美元，接着在5月中反弹回60美元左右。

第二个周期开始于5月中，持续到10月中。

对冲基金于8月中旬将空仓由5,300万桶，增持至1.63亿桶，10月中旬又降至9,000万桶。WTI油价即于8月底由近60美元，跌至39美元低位，10月初又回升至近50美元。

第三个周期始自10月底，目前似乎尚未结束。

对冲基金于11月17日将空仓由9,000万桶增持至1.54亿桶。油价就从47美元跌到40美元左右，此后略见回升。

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)所提供的对冲基金建立及结清空仓数据，与2015年起纽约商业期货交易所(NYMEX)WTI油价的关联性一览表：(tmsnrt.rs/1QFJ91i)。

低油价通常会伴随着对冲基金大建空仓，而高油价则出现在对冲基金所持空仓降至最低水位之际。

在对冲基金增持空仓时，油价倾向于下跌；反之在对冲基金削减空仓时，油价通常会上扬。

目前不太可能断言对冲基金仓位增减是否导致WTI原油价格上涨或下跌，亦无法断言油价与仓位变化是否均是受外部基本面因素影响的结果。

但如果对冲基金基于对市场或油价将回归均值的前瞻性看法进行交易，那么当油价较高时(存在更多下跌空间)空仓应该增加；而当油价较低时(进一步下跌的空间较小)，则空仓应会减少。

相反，对冲基金似乎遵循一种动量策略，即油价越跌，则近期内继续下跌的空间就越大。

年初以来，WTI原油价格与对冲基金空仓之间的相关系数为0.78(2012至2014年间为0.71)。

2015年WTI原油价格变动与对冲基金空仓变化之间的相关系数一直为0.63(2012至2014年间为0.51)。

油价走势与仓位变化相符，对于当前尚未结束的这个周期能够提供什么线索？

在今年前两个周期内，WTI原油价格都曾在40-44美元附近触底，当时对冲基金空仓也触及1.63-1.78亿桶的高位。

在当前周期，油价触及每桶40美元的低位，而对冲基金的空仓规模在11月17日累积达到1.54亿桶。

基于近期公布的对冲基金空仓累积情况，WTI油价触及每桶40美元几乎就是意料之中的事情。

下一步会发生什么？在当前周期，对冲基金迄今建立的空仓已经接近于以往两个周期曾经有过的空仓规模最大值。

如果这次再度创下空仓最大规模，那么根据以往经验，对冲基金应该很快就进入结清仓位的阶段，试图削减总体空仓规模，那么油价将开始上涨。

那么什么样的情况使上述观点无法成立呢？如果空仓规模还未达到最大值，对冲基金继续积累空仓，那么WTI油价可能进一步下跌。

同样，对冲基金和油价都会对一些外部因素做出回应，如果这一点改变，可能也改变对冲基金和油价之间的关系。

需要特别强调的是，这并不是应有的确定WTI油价的模式，因为这缺乏因果机制，而且只聚焦于众多影响油价因素中的一点。

但这种分析也确实表明，今年油价和对冲基金交易之间存在重要关联，这需要进一步的调查，并且在讨论油价下一步走势时应被纳入考虑范畴。（完）