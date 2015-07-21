《KEMP专栏》对冲基金异常看空油价前景 空仓比例大增

图为美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦7月20日 - 商品期货交易委员会(CFTC)的最新仓位数据显示，对冲基金和其他基金经理极少这么看空油价前景。

7月14日，对冲基金将美国原油期货与期权的空头仓位上调至1.38亿桶，而四周前为8,400万桶。同期内他们将多头仓位从3.40亿桶下调至2.92亿桶。

对冲基金本质性地偏向作多，但目前多空仓位比例仅略高于2:1，为过去六年来最低水准，而一个月前为4:1。

上周报告空头仓位的对冲基金数量，与报告多仓的基金数量相同，这很不寻常。

多仓遭出脱，而新的空仓增加，可以解释过去一个月来美国原油价格承受下行压力的原因。

自3月以来市场从未这么看空油价前景；3月时投资者担心石油库存增加，以及石油炼厂和油库的库存空间可能将用尽。

3月时的空头仓位远比目前更高，在2亿桶左右，但多头仓位也很高，约为3.80亿桶。

由于在那之后的两个月期间空头仓位被轧平，油价每桶上涨16美元以上，涨幅约36%。

对冲基金有可能进一步增加空头仓位、削减多头仓位，令未来几周原油价格的下行压力加剧。

但对冲基金的作空程度已到罕见水准，至少有些空仓需要回补，这可能减缓卖压，从而带动油价再度上涨。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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