《KEMP专栏》基金经理对原油是否已全部投资到位？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp/编译 孙国玉 戴素萍 高琦 刘秀红

路透伦敦1月9日 - 去年年底时对冲基金积累了创纪录规模的原油期货和期权多仓，这在一定程度上推动了原油价格在2016年最后六周急剧上涨。

截至12月27日，基金经理积累的与布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)有关的三大期权期货合约净多仓规模达7.96亿桶。(tmsnrt.rs/2jkKeOm)

据对监管机构和交易所发布的头寸数据进行分析，上述规模较基金经理11月15日持有的规模4.22亿桶增长近一倍。

但其中多数多仓在12月中旬之前业已建立，此后并无更多建仓。(tmsnrt.rs/2jur904)

新年首份仓位报告显示，1月3日当周，对冲基金实际上已经将三大合约的总仓位规模削减了600万桶。

问题在于对冲基金如今是否已对原油全部投资到位，抑或未来几周将持续增加原油持仓。

交易商有大量的时间可以消化OPEC和非OPEC产油国11月和12月宣布的减产计划。

从协议就要达成至今，原油多仓增加了约1.7亿桶；同时空仓减少了约2.3亿桶。

到2016年底时，基金经理在纽约商业期货交易所(NYMEX)的WTI原油空仓量，是油价从2014年夏季开始下跌以来的最低。

目前没有更多的空仓遭到平仓；同时多仓也已经达到纪录高位。

空仓向多仓的转变创下有记录以来的最大规模，帮助推动布兰特原油期货价格上涨三分之一，相当于每桶近15美元的涨幅。

但如果所有空头都已遭到逼仓，并且对冲基金都满仓投入，那么新资金的匮乏将导致推高油价的一个因素被撤除。

一旦油价停止上涨，可能就会向下修正，因为采用动能交易策略的交易商至少会结清部分多仓来锁定获利。

鉴于此，可以说对冲基金多仓的高度集中已经给油价短期前景带来下行风险。

场外或许有更多资金等待对油价近期走势实施看多押注。

而且如果石油供应降幅大于预期或者消费实现加速，基本面上也可能出现上行惊喜。

圣诞(耶诞)和新年期间的交投通常较为淡静，这或许可以解释12月中旬以来新建多仓欠缺的原因。

但由于一些交易商预测，油价至少会有短暂回落，针对WTI的第一批新空仓部位已经开始出现。

截至1月3日当周，纽约商业期货交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)中，基金经理针对主要WTI合约新增800万桶空头部位。

这是11月初以来新增的首批较大空头部位，表明至少一部分基金经理认为油价目前已经见顶。(完)