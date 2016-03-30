《KEMP专栏》对冲基金押注油价上涨 多仓规模接近纪录高位

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp/编译 孙国玉/李爽/张涛/郑茵

路透伦敦3月29日 - 对冲基金及其他资产管理机构押注油价上涨的多仓数量已然逼近纪录高位，协助推动主要国际指标石油合约远远超出每桶40美元水平。

至3月22日交易结束时，资产管理公司持有三大原油期货和期权合约净多仓规模接近5.79亿桶。(参见图表1)

根据对监管机构和交易所公布数据的分析结果，去年底时对冲基金持有的净多仓规模仅为2.42亿桶，如今则提高了一倍以上。

现阶段的净多仓规模已经超过了2015年5月创下的前峰值5.72亿桶，接近2014年6月创下的纪录高位6.26亿桶，当时伊斯兰国战士正在伊拉克北部到处肆虐。

对冲基金在欧洲洲际期货交易所(ICE Futures Europe)建立的布兰特原油期货和期权净多仓规模已创纪录新高，相当于3.64亿桶(参见图表2)。

与此同时，对冲基金经理基本上已经了结了之前创纪录规模的美国石油期货和期权空仓，开始代之以多仓。

纽约商业期货交易所(NYMEX)和欧洲洲际期货交易所的西德克萨斯中质油(WTI)空仓规模已经从2月初的2.61亿桶降至1.12亿桶。

美国原油净多头仓位从2月初的仅6,000万桶激增至3月22日的2.15亿桶。(tmsnrt.rs/1WU2dsx)

净多仓接近纪录水准的同时，油价也大涨，美国原油从每桶26美元涨至逾41美元，布兰特原油也从30美元涨至42美元。

轧平美国原油期货和期权此前创纪录规模的空仓过程中，油价一直不出所料地呈现空头回补带动的涨势。

自2014年初以来，对冲基金仓位和油价走势密切相关。(tmsnrt.rs/1WU2Kuy)

美国原油期货和期权创纪录规模的空仓今年前两个月帮助推动油价跌至每桶不到30美元的数年低位；因此这些空仓的解除也推动油价大涨。

这是2015年初以来对冲基金第三次大幅建立空仓然后解除，每个周期最后都以空头回补带动油价大涨而告终。(tmsnrt.rs/1LWsXbs)

但目前这波空头回补带动的涨势似乎已结束，对冲基金现在已完全解除了2015年10月以来建立的创纪录规模空仓。

对冲基金从持有创纪录高位的空仓，变成持有接近纪录高位的多仓，市场中的风险平衡也随之偏向下行。

近期内可能不会有空头回补带动的上涨行情，相反，目前主要风险变成了多头清仓，如果基金在油价上涨之后试图了结部分获利的话。

目前对冲基金大规模持有多仓，使得油价面临急剧下跌的风险，就像2014年6月、2015年5月和2015年10月之后发生的情况。

似乎市场对于风险平衡的转变已有所觉察。

在最近三周，油价上涨幅度小于对冲基金空仓大幅下降所预示的程度。

西德克萨斯中质油(WTI)涨到40美元或略下方就止步不前了，而对冲基金结清空仓的情况暗示本应涨至比较接近50美元的水平。

**盲目乐观**

对冲基金现在押注，需求不断增长和产出不断萎缩将很快使油市重新平衡。

就像伏尔泰的《老实人》中那位乐观的潘葛洛斯教授(Professor Pangloss)，对冲基金建立接近纪录高点的多头仓位，其假设的前提是2016年石油市场尽善尽美。

这种新出现的看多氛围部分基于这样的观点：油价迄今为止已经跌了(或许太多)，中期内必将再度走升。

几乎没有分析师、交易员或投资者认为，油价中长期内会一直停留在30美元附近，到一定时候修正势所难免。

对冲基金对油价前景也变得极为看多，因有指标显示美国和印度的汽油需求上升。

投资者似乎更加满怀希望地认为，美国和全球经济在2016年将避免重陷衰退，确保石油消费继续增长。

从生产数据以及活跃钻机数量来看，美国页岩油产量似乎正在迅速下滑，应会逐步帮助收紧石油市场供应。

对于石油输出国组织(OPEC)成员国可能限产的信心也在增强。

看来OPEC成员国正在逐步接近与主要非OPEC产油国合作达成产量协议。

非常关键的是，达成冻产协议的可能性不再取决于伊朗。该国仍然决心把自己的原油产量提升到制裁前的水平。

全球原油库存仍然处于高位，并且持续上升，但库存增长最快的阶段可能已经结束，2016年下半年或2017年可能开始下降。

中东与非洲原油生产与管道发生的意外中断，已经凸显市场中的备用产能少得可怜。几乎所有产油国的产出都已接近各自的最大能力。

或许可以构造一个非常看多的情形：汽油需求强劲增长、美国页岩油产出快速下降以及OPEC限制产量，会促使油市重新平衡。

随着全球经济继续扩张、货运活动加速以及北半球迎来更为寒冷的冬季，全球原油库存料在未来六个月内触顶，随后开始下降。

对冲基金最近几个月似乎非常认同这种看涨说法，预期油价会从难以维持的低位反弹，并且正在助长这种反弹。

但油价涨得太多太快，而且对冲基金现在投入的资金量也很大，所以风险平衡已经变化，至少短期来看是这样。

油价面临的最大风险来自多头结清，要么是因为对冲基金试图了结部分获利，要么是因为供需数据达不到预期。(完)