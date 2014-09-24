《KEMP专栏》提高能效对美国能源革命的影响远大于页岩气

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦9月24日 - 美国正在经历自1859年开启石油时代以来规模最大、持续最久的石油需求下降，这主要归功于能源效率的提高以及替代性能源的使用。

节能和使用替代能源，对于北美能源革命产生的影响要大于水力压裂和水平钻井这些新技术，只不过它们悄无声息、几乎未被多数评论人士注意。

节能省下的原油比北达科他州的巴肯油田和德州的Eagle Ford油田的总产量还要高。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，自2005年以来，能源效率提高和转用天然气和生物能源使美国的石油消费每日减少逾200万桶。

如果对人口和经济产出增长的因素做出调整，每日实际消费量较之前减少300-400万桶。

浏览美国石油消费与人口和经济增长对比图表，请点选：link.reuters.com/cyd92w

石油消费量大减是对1998年以来实质油价上涨三倍(尤其是2004年之后)的滞后反应，这进一步刺激美国家庭、企业、联邦、州及地方政府改变消费行为、实施节能法律，并大量投资具有降低石油消耗设计的资本设备。

即便过去三年油价一直保持平稳，针对油价上涨实施的许多法规和投资直到今天仍在降低石油需求，而且提高能效的趋势并没有结束。

在2010年代余下时间以及进入2020年代之后，就算汽油价格不继续上涨，汽车能效标准以及生物能源硬性规定也将继续削减汽油消费，因为这两项内容已经成为法律法规的硬编码。

企业也越来越擅长通过最优化配送和物流系统，来降低燃料费用，这种改变不大可能倒退。

欧洲需求也明显在下降，令很多观察人士认为，发达经济体石油需求已经触顶，未来的增长将全部来自新兴经济体。

如果北美原油和天然气继续存在巨大价差，促使公路、铁路和海上运输大量使用天然气替代柴油，那么石油消费可能减少的更多。

**长周期**

需求减少加上供应增加，解释了过去四年油价稳定，以及很少波动的原因。

但需求减少并不是首次出现；1973年和1979年发生第一次和第二次石油危机后，消费都下降。

之前需求减少时期之后，价格下降、消费逐渐回升，人们淡忘了危机，恢复了大量消费石油的习惯。

问题是这种周期是否会再次重演。未来几年石油价格下降，至少是实际价格下降，会否让能效改革倒退？

布兰特指标原油价格已经跌破一些分析师所认为的底部--每桶100美元，因有迹象显示需求乏力且市场供应过剩。

从理论上讲，价格下跌是让市场回归平衡的手段，因其可以放慢需求下滑的速度，甚至可能重拾一些已经失去的消费，同时还能限制供应增长。

过去的经历显示，油价需要跌上一段时间，才能阻止需求的下滑，并遏制最近几年在新生产方面的巨额投资(在俄罗斯、中国和阿根廷等很多地方，这种投资仍在进行)。

但想要让市场完全恢复平衡，油价可能需要在更低水平维持更长时间，这是大多数生产商都不敢承认的。

有大量的额外页岩油可以在远低于每桶100美元的价格水平投产，还能赚钱，从而让油市维持充足供应。

需求层面，石油将继续面临来自天然气的激烈竞争，天然气不仅是一种更清洁的能源，而且更便宜(至少在北美是如此)。

关键的一点是，大多数的需求下滑是因能效法规和监管条款造成的，成了体系中固有的东西，不易发生逆转。

即便油价下跌，发达经济体的政府也不大可能放松对此的推动，因为这对他们的气候变化策略而言尤为重要。

事实上，发达国家可能以增税和加强监管，来反对石油需求复苏。

如果需求能回来一部分，也将会是在发展中国家，而不会是北美和西欧。而即便在发展中国家，油价也可能需要在更低水准维持更久，超出很多预测者目前的预期。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫/艾茂林; 审校 高琦/戴素萍)

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