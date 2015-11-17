《KEMP专栏》天气异常温暖 反让美国天然气和取暖油市场寒意更甚

图为美国加州圣迭戈的一处天然气加气站标识牌。 REUTERS/Mike Blake

撰稿 John Kemp;编译 许娜/杜明霞

路透伦敦11月16日 - 美国今秋天气异常温暖，使得取暖油需求大幅减少，并导致天然气和取暖油供应明显过剩。

据美国国家海洋及大气管理局(NOAA)估测，本取暖季迄今的取暖油需求较长期平均水平下降27%。

9月初以来，每周的气温都高于正常水平，因此取暖油需求低于往常。(tmsnrt.rs/1X1Y1WK)

取暖季从7月1日开始，到来年6月30日结束。

NOAA对取暖油需求的估测，不仅以65华氏度为基准对各地区气温进行了比较，还考虑了各地区人口差异。

由于天气温暖、而且今年天然气和取暖油供应强劲增长，这两种燃料的库存大幅增长。

根据美国能源资料协会(EIA)数据，上周天然气库存量达到创纪录的3.978万亿(兆)立方英尺。

天然气库存比每年这个时期的正常水准高出7%，较2014年同期增加10%。

馏分燃料油库存亦强劲增长。馏分油既可用于交通(柴油)，又能用来供热(取暖油)。

取暖油需求最大的地区是美国东海岸各州，亦即国防区域石油管理局1(Petroleum Administration for Defense District 1，PADD 1)。

PADD 1的库存已攀升至6,100万桶，较每年这个时期正常水准高400万桶，较2014年同期高2,100万桶。

全美货运疲弱亦拖累柴油需求，而且来自油田的需求也降低。

因此，天然气和馏分油现货价格下跌。在上个月的交易中，天然气价格降至2012年以来最低，更早的低点则远至2002年。

批发柴油价格在冬季临近之时溢价通常很高，但现在只比每加仑汽油溢价0.14美元，而每年这个时期溢价均值为0.28美元，2014年同期为0.37美元。(完)