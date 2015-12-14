《KEMP专栏》英国汽油价格跌至六年最低 沙特石油策略功不可没

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月11日 - 英国的机动车司机应当感谢沙特石油部长欧那密，因为国内超市将汽油价格降至每公升不到1英镑，这是六年来的首次。

据BBC报导，英国第四大杂货零售商Morrisons已经将每公升无铅汽油价格降至0.999英镑，这是自2009年以来除特别促销价之外的最低，其他超市料将也会效仿。

布兰特原油自2008/09年以来首次跌破每桶39美元，此前石油输出国组织(OPEC)在12月4日会议上未就生产水平达成一致。

OPEC和国际能源署(IEA)均预测，2016年油市将继续供过于求，打压油价跌至新低。

能源价格降低、经济持续扩张、以及薪资增长加快等因素共同刺激英国交通量激增。

英国交通部数据显示，截至9月的12个月该国交通量较前一期增长2.2%。

车流量已连续十个季度增加，首次超过了经济衰退前在2007年创下的前次峰值。图表：tmsnrt.rs/1NZxHNX

交通部称，车流量增加主要反映经济活动和就业的稳步增加，但燃料价格下跌或许也是影响因素。

这次车流量的增长步伐为逾十年来最快最为持续的一次。

据英国汽车制造商与贸易商协会(SMMT)称，汽车销售也很畅旺。

2015年前九个月的新车注册数量于2004年以来首次超过200万辆。9月的新车注册量更是创下历年同期的最高位。

车流量和汽车销售激增的情形与美国很相似，据联邦高速公路管理局称，美国的车流量在今年前九个月增加了3.5%。

据WardsAuto统计，今年美国的汽车和轻型卡车销量有望超过2000年创下的前次纪录高位。

油价便宜亦激励消费者更愿意买进运动型车(运动休旅车，SUV)和跨界休旅车(CUV)。

据Wards，今年包括SUV和CUV在内的轻型卡车销量增加12%，而轿车销量则减少2%。

基于此，据能源资料协会(EIA)，今年迄今美国汽油需求量增加近3%，为2005年来最大增速。

不过这么便宜的油价不可能无限期持续。沙特官员已表示，他们认为长期来看每桶60-80美元的油价方可能维持石油生产投资。

“长期的低油价是...不可能维系的，不出几年这将会导致投资大量减少，降低石油业的复元力，伤及未来的石油供给保障，且为油价大幅上升埋下伏笔。”欧那密的副手在上月召开的一次会议上警告道。

但同时，燃料价格低廉以及消费增加，加之高成本石油产量减少，这也是沙特油市再平衡策略中必不可少的组成部分。

沙特正仰赖低油价和强劲的需求增长，一来处理掉油市中一些过多的原油产量，二来帮助吸收一旦明年解除对伊朗的制裁后所带来的额外供给。(完)