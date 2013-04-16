《KEMP专栏》金价重挫在其他商品市场激起涟漪

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点。)
撰稿 John Kemp 编译 徐文焰
路透伦敦4月15日 - 金价大跌的走势已经蔓延至能源和工业金属市场，引发多个大宗商品市场的抛压。
但目前为止，跌势最为剧烈的商品仍是黄金。截至1449GMT，黄金近月期约 已较上周五收盘水准下挫逾8%，跌幅超过六个标准差(见图表一)
金市是深度最大而且流动性最好的商品市场之一，其交易更像是一种货币或者金融资产，而非一种工业原料。因此出现如此巨大的震荡极不寻常。
如果金价的每日变动情况呈现常态分布，那么大约每5亿交易日才会出现一次波幅达到或超过六个标准差的情况，大约相当于每200万年出现一次。
图表一：金价波动率：(link.reuters.com/ruf47t)
图表二：其他商品的相对行为：(link.reuters.com/myf47t)
但实际上，金价的波动像其他商品和金融资产一样，并不会呈现常态分布。
价格的每日波动展现出“厚尾现象”(超值峰度，excess kurtosis)，即波动微小的情况要比常态分布多很多，出现非常剧烈波动的时候也要多不少，而波幅适中的情况却要少一些。
市场交易状态会从“温和”突然变为“剧烈”，然后又急速恢复。法国数学家曼德布罗特(Benoit Mandelbrot)首先在棉花价格的波动中注意到这种趋势，并在其2004年的著作“市场的(失当)行为”中加以阐述。
而今天金价的走势无疑可称为剧烈。价格在上周五大跌逾4%，或超过三个标准差之后，今天又猛然重挫，暗示着市场已经进入到高波动率交易的阶段，而且未来几个交易日内可能都将保持这种状态。
黄金通常属于一种“比较中规中矩”的商品，因此其波动率的突然高涨更加令人意外。
与常态分布相比，金价波动的厚尾现象更明显，峰度较常态分布高出约11点。
但根据针对1990-2011年期间期货价格变动的一项分析，黄金的波动要比美国原油期货、布兰特原油期货等商品明显温和一些，后两者的超值峰度分别为13和16。(见图表一)
金价的重挫要比布兰特或美国原油期货等其他商品波动明显得多。虽然布兰特原油价格今日下跌近3%，但仅略超过一个标准差，因此还算较小的波动。
虽然过去几个交易日的剧烈震荡袭击了大多数商品市场，但明显是始于并集中在金市，然后才扩散至其他市场。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。