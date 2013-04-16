《KEMP专栏》金价重挫在其他商品市场激起涟漪

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点。)

撰稿 John Kemp 编译 徐文焰

路透伦敦4月15日 - 金价大跌的走势已经蔓延至能源和工业金属市场，引发多个大宗商品市场的抛压。

但目前为止，跌势最为剧烈的商品仍是黄金。截至1449GMT，黄金近月期约 已较上周五收盘水准下挫逾8%，跌幅超过六个标准差(见图表一)

金市是深度最大而且流动性最好的商品市场之一，其交易更像是一种货币或者金融资产，而非一种工业原料。因此出现如此巨大的震荡极不寻常。

如果金价的每日变动情况呈现常态分布，那么大约每5亿交易日才会出现一次波幅达到或超过六个标准差的情况，大约相当于每200万年出现一次。

图表一：金价波动率：(link.reuters.com/ruf47t)

图表二：其他商品的相对行为：(link.reuters.com/myf47t)

但实际上，金价的波动像其他商品和金融资产一样，并不会呈现常态分布。

价格的每日波动展现出“厚尾现象”(超值峰度，excess kurtosis)，即波动微小的情况要比常态分布多很多，出现非常剧烈波动的时候也要多不少，而波幅适中的情况却要少一些。

市场交易状态会从“温和”突然变为“剧烈”，然后又急速恢复。法国数学家曼德布罗特(Benoit Mandelbrot)首先在棉花价格的波动中注意到这种趋势，并在其2004年的著作“市场的(失当)行为”中加以阐述。

而今天金价的走势无疑可称为剧烈。价格在上周五大跌逾4%，或超过三个标准差之后，今天又猛然重挫，暗示着市场已经进入到高波动率交易的阶段，而且未来几个交易日内可能都将保持这种状态。

黄金通常属于一种“比较中规中矩”的商品，因此其波动率的突然高涨更加令人意外。

与常态分布相比，金价波动的厚尾现象更明显，峰度较常态分布高出约11点。

但根据针对1990-2011年期间期货价格变动的一项分析，黄金的波动要比美国原油期货、布兰特原油期货等商品明显温和一些，后两者的超值峰度分别为13和16。(见图表一)

金价的重挫要比布兰特或美国原油期货等其他商品波动明显得多。虽然布兰特原油价格今日下跌近3%，但仅略超过一个标准差，因此还算较小的波动。