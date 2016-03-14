《KEMP专栏》高盛警告油价反弹来得太早 但油市不以为意

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 许娜/张涛/龚芳/汪红英

路透伦敦3月11日 - “国际原油价格近几周强劲反弹”，国际能源署(IEA)在本月油市评估报告中写道。该报告的基调谨慎乐观。

“但这不应被视为最坏时期已经过去的确凿迹象。即便如此，已有迹象显示油价或已见底，”该机构总结道。

堪称全球最具影响力的大宗商品交易银行--高盛则坚持较为偏空的看法。

该行大宗商品研究团队在客户报告中警告道，油价上涨太早可能最终被证明“时机不成熟”。

该团队写道，“我们认为，油价有必要持续处在低位，以带来足够的财务压力”推动完成刚刚才开始的(油市)再平衡。

“油价上涨太早...将弄巧成拙，”该行警告道。美国的石油存储空间仍有可能在未来几周内用光，而这将推动油价大跌。

**反弹时机**

实际上，目前原油多头与空头之间的分歧要小于人们通常以为的水平。

IEA为其评论起的标题是“曙光就在前头？”。

高盛股票团队发表的另一篇报告表示，“我们开始看到2017年油价改善迹象？”

在多数情况下，多头与空头之间的分歧，只是对油价开始上涨时间的预期相差几个月而已。

高盛认为，短期内油价需要保持在低位，以促使库存下降，这样会支持油价在2016年下半年温和上涨。

高盛股票团队写道：“油价仍需保持在足够低的水平，这样生产商才不会改变目前的资本支出与生产策略。”

高盛的大宗商品团队认为，原油价格的“理想”走势，应该是在2016年第二季保持在接近35美元的水平，下半年升至平均为45美元，2017年上升到平均为55-60美元。

这些预测大致符合市场共识，各界普遍认为油价将自2016年40美元均价，上扬至2017年的50美元左右。(路透3月7日《KEMP专栏》油价到2020年料回升至70美元左右)

**期货市场动向**

在过去几周以来，原油期货市场已然展开一波大行情；期货走势具前瞻性，但易于过度反应。

布兰特2016年5月原油期货每桶油价在周五跳升11.50美元，至40.85美元，涨幅逼近40%，摆脱1月20日所创近期低位29.38美元。图表：(tmsnrt.rs/1Rb6J7E)

与此同期，布兰特2017年到期原油均价则自37.45美元，上涨近9美元至46.80美元，涨幅达23%。图表：(tmsnrt.rs/1Rb6UQc)

布兰特及美国原油2016年下半年及2017年价格连袂走高，引发产油业者对冲兴致重燃。

高盛警告油价涨势可能不攻自破的一大缘由，即为产油业者出脱远期仓位。倘若产油业者透过期货市场锁定较高的油价，则其减产的压力将会减轻。

但期货市场似乎对短期内的供需状况更加乐观。

2016年5月交割的布兰特原油价格与2017年交割的原油均价之差，已从1月20日的每桶9美元逐步收窄至目前的每桶6美元左右。(tmsnrt.rs/1Rb6Sb6)

正价差与对当前和未来的供需、库存和储藏之间平衡的看法密切相关(《布兰特原油正价差收窄似难以传统理论解释》，路透，3月9日)

如果一些市场参与者仍然对美国库存上升和仓储状况到担忧，他们对全球库存和仓储情况则更为放松一些。

如果油价依然低迷，高盛认为油市将从2016年第三季度进入供应不足状况，从而会导致库存减少，并缓解储油压力。

高盛预计，假如是那样的话，库存将在2017年第二季度恢复正常，此外，“未来18个月油价将在近月合约价格带动下复苏，2016年底时回到逆价差”。(完)