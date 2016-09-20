《KEMP专栏》基本面支撑对冲基金强力看多美天然气 然短线宜居高思危

《HOME专栏》金属市场还是要看中国脸色
去年这个时候，伦敦期铜略高于每吨4,500美元，为2008-2009年金融危机以来最低点。另一个工业领域的风向标--铁矿石亦跌破每吨40美元。
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp 编译 张若琪/汪红英/张荻/戴素萍
路透伦敦9月19日 - 对冲基金已建立逾两年来规模最大的美国天然气多头仓位。当前迹象显示天然气的过剩供应正迅速消蚀，2017年市场可能吃紧。
对冲基金和其他基金经理在纽约商业期货交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)两项主要期货及期权合约的净多仓，已累积到相当于2.293万亿(兆)立方英尺天然气。(tmsnrt.rs/2cBLUlL)
据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据的分析，过去四周净多仓规模增加近三倍，达到2014年6月以来最高水平。
自2015年11月以来，仓位一直稳定地从偏空转向偏多，但调整步伐已大幅加速。
最新一周净多仓增加规模为2010年初以来第三高。(tmsnrt.rs/2cXCfsd)
上述调整多数来自市场的空方。持有空仓的对冲基金已削减了空头头寸。
过去四周，对冲基金减少的空仓相当于11,270亿立方英尺，或40%。相比之下，多仓增幅仅相当于5,440亿立方英尺，或16%。
天然气市场正从2015年的供应过剩，迅速朝着2017年的潜在供应不足做调整。对冲基金正在对这些迹象做出反应。
由于天然气价格处于低位，导致产量增长陷入停滞，且出现负增长，从而逐渐削减了过剩的供应；价格低迷也促使发电企业的天然气消费量达到纪录高点。
美国人口最为稠密地区今年夏季天气异常炎热，这也加速了天然气市场的再平衡过程。
自5月以来，气温和空调需求均持续高于正常水平。
截至目前，本储备季天然气库存仅增加了10,220亿立方英尺，过去五年同期的平均水平为增长15,940亿立方英尺。
过去四周库存仅增加了1,600亿立方英尺，2015年同期为增加3,090亿立方英尺，五年均值为增加2,660亿立方英尺。
**流动性风险**
与2015/16的创纪录暖冬相比，2106/17冬季将更为寒冷，应会刺激天然气消费的增长。
据能源资料协会(EIA)，2017年将有更多以天然气为燃料的发电厂投入运营。
这些新增天然气发电产能多数是在联合循环电厂，这些电厂也都是基载电厂。
这意味着天然气消费的增加将令市场更加紧俏，除非价格上涨足以在2017年刺激更多开采活动，并促使天然气消费有部分转向煤炭消费。
对冲基金对此已有预料，并且有可能透过增持期货和期权多仓加速了价格的上涨。
2017年交割的天然气期货平均价格已升至每百万英热单位3.14美元，2015年12月时曾低见2.14美元。
目前价格基本面前景看来仍十分强劲，但大型对冲基金多仓的涌现也令风险增大，一旦持仓者试图了结部分获利时，价格将会反转。
对冲基金近几周所累积的净多仓，以过去五年的标准来看颇为庞大，不过仍低于2013/14年达到的峰值。
因此，尽管基本面应该会持续支持天然气价格升势延续到2017年，但平仓风险大幅升高，在中短期而言是一大利空因素。(完)
(译文审校 郑茵/李婷仪/杜明霞)
去年这个时候，伦敦期铜略高于每吨4,500美元，为2008-2009年金融危机以来最低点。另一个工业领域的风向标--铁矿石亦跌破每吨40美元。
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